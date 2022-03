Xbox Game Pass è costato “centinaia di migliaia” di dollari a Microsoft

Xbox Game Pass ha inevitabilmente cambiato il modo in cui concepiamo la distribuzione dei videogiochi, ma spesso ci si chiede quanto sia sostenibile.

Un dubbio comprensibile, se parliamo di un servizio in abbonamento che non consente agli sviluppatori di vendere direttamente i loro prodotti.

Soprattutto quando i giochi continuano ad arrivare al day one, e non solo quelli che provengono dagli studi Microsoft.

In ogni caso Xbox Game Pass rimane un servizio davvero impressionante dove, tra l’altro, ci sono tantissimi Giochi dell’Anno inclusi senza costi aggiuntivi.

Il fatto che gli sviluppatori pubblichino i loro videogiochi direttamente su Xbox Game Pass, perdendo delle vendite potenziali, è un tema sempre molto discusso tra gli addetti ai lavori.

Ma, ovviamente, Microsoft paga i team per le licenze di pubblicazione dei loro titoli. E sebbene gli sviluppatori non ricevano le vendite dirette dai videogiocatori, pubblicare sul catalogo di Xbox non è una perdita totale.

Ma quanto paga Microsoft? La risposta è arrivata poco fa tramite una pubblicazione ufficiale per festeggiare i nove anni dal lancio di ID@Xbox (la divisione dedicata ai videogiochi indipendenti).

In questa occasione è stata svelata la quota che la casa di Redmond ha pagato agli sviluppatori, e tramite le parole di Chris Charla sappiamo che si parla di “centinaia di migliaia di dollari”.

Una cifra spesa dal 2017, quando Xbox Game Pass è stato lanciato, ad oggi, per creare un rapporto forte con gli sviluppatori:

«Ci sono giochi pazzeschi su Xbox che non sarebbero mai esistiti senza il supporto dei membri di Game Pass, ed è un fenomeno davvero incredibile. Il fatto di assicurarsi che milioni di membri di Game Pass possano godersi alcuni dei migliori giochi indipendenti mai creati, è stata una trasformazione fenomenale per i giocatori Xbox e gli sviluppatori.»

In alcuni paesi Xbox Game Pass è sceso anche di prezzo, di recente, diventando un’offerta ancora più ricca.

E oltre a tantissimi videogiochi, il servizio di Microsoft offre anche delle partnership e promozioni davvero notevoli: come quella con Marvel, ed oltre 30mila fumetti regalati.