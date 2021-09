Metal Gear Solid V, la Mother Base esiste davvero (o quasi)

Che lo si ami o lo si odi, Metal Gear Solid V The Phanton Pain è l’ultimo capitolo della serie regolare dedicata alla avventure di Snake e soci, un epilogo che ha volente o nolente lasciato il segno.

Il quinto capitolo ufficiale è stato infatti seguito solo ed esclusivamente dallo spin-off chiamato Metal Gear Survive, visto che da tempo i giocatori attendono un ritorno del franchise (reso dormiente da Konami).

Del resto, MGSV ha da poco compiuto la veneranda età di ben sei anni, un lasso di tempo che è sicuramente volato molto in fretta (forse anche troppo).

Proprio Konami ha inoltre da poco deciso di terminare il supporto ai server delle versioni Xbox 360 e PlayStation 3 del gioco attraverso un comunicato sul sito ufficiale.

Ora, come riportato da IlPost.it, sembra proprio che nel Mare del Nord qualcuno abbia deciso di ergere una vera e propria micronazione su una piattaforma di cemento e metallo, che non può non rimandare alla mente la celebre Mother Base di Big Boss (ossia il campo base dei Diamond Dogs capeggiati proprio da Snake).

Più nel dettaglio, si tratta del Principato di Sealand, il quale si trova su una vecchia struttura militare britannica che fu occupata nel 1967 per stabilirci una radio pirata.

Definita come «una storia di lotta per la libertà», la nazione è stata “battezzata” dall’ex maggiore dell’esercito britannico Patrick Roy Bates.

Questi, assieme alla sua famiglia, decise di occupare una vecchia piattaforma con funzione di difesa antiaerea conosciuta come Fort Roughs, costruita per proteggere la Gran Bretagna durante la Seconda guerra mondiale.

Ora, come spiegato alla BBC dal figlio Michael Bates, dopo la morte del padre nel 2012 lui è diventato il nuovo principe di Sealand (sebbene di base viva nel Suffolk).

Il Principato di Sealand si trovava inizialmente oltre le 3 miglia nautiche dalla costa inglese, ossia a circa 5,5 chilometri.

La storia, con le dovute differenze, ricorda molto quella dell’ingegnere bolognese Giorgio Rosa, il quale decise di fondare la sua micronazione al largo della costa emiliana, ossia l’Isola delle Rose, mai riconosciuta dallo Stato italiano (da cui è stato tratto di recente un film Netflix).

Insomma, in un modo o nell’altro la Mother Base di Metal Gear Solid V non è sola (sperando che non vi sia alcun disarmo nucleare imminente).

