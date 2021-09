Metal Gear Solid, il “clone” perfetto ha una data (ed è vicina)

La saga di Metal Gear Solid è da tempo stata parcheggiata da Konami dopo l’addio del papà della serie, Hideo Kojima.

Ad eccezione del quinto capitolo ufficiale e dello spin-off chiamato Metal Gear Survive, da tempo i giocatori attendono un ritorno di Snake in grande stile.

Del resto, il primo episodio ha da poco compiuto la veneranda età di 23 anni dall’uscita originale su PSOne, quindi i tempi per un ritorno di Solid sono più che maturi.

Vero anche che un ritorno del franchise sarebbe da tempo nei piani del publisher giapponese, sebbene ad oggi non si hanno conferme ufficiali circa un nuovo capitolo o un remake in sviluppo.

Da tempo è in sviluppo un gioco che omaggia i primissimi capitoli della serie, specie l’originale Metal Gear uscito su MSX2 nel lontano 1987.

Stiamo parlando di UnMetal, un action stealth con una deliziosa grafica pixel art in 2D e inquadratura a volo d’uccello, esattamente come la prima avventura di Solid Snake a 8-bit, ben prima delle sue escursioni nel 3D.

L’aspetto del gioco è quindi decisamente retrò, incluse meccaniche di gioco che richiedono all’utente di affrontare una missione segreta per sfuggire da un gruppo di militari che vogliono catturarlo per un crimine che non hai commesso.

Poco sotto, trovate il nuovo ed elettrizzante trailer di UnMetal (via NL):

UnMetal è stato precedentemente rivelato per Steam con tanto di demo giocabile disponibile per un periodo di tempo limitato, ma a quanto pare ora la sua data di uscita sarebbe stata confermata.

Jesse Fox (questo il nome del protagonista ispirato ovviamente al caro, vecchio Solid Snake) è in arrivo su PC e Nintendo Switch e console PlayStation (inclusa PS Vita) e Xbox il 28 settembre prossimo.

Inoltre, vi ricordate di Shadow Moses, ambientazione di Metal Gear Solid? Ebbene, un fan ha deciso di ricostruirla in Unreal Engine, anche in VR.

Ma non solo: il capolavoro di Hideo Kojima sta per diventare anche un film con Oscar Isaac nei panni del protagonista Solid Snake.

Infine, se volete scoprire i migliori e i peggiori capitoli della saga di Metal Gear Solid date un’occhiata alla nostra classifica pubblicata sulle pagine di SpazioGames.