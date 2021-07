Metal Gear Solid, resta bloccato in una boss fight (dopo quasi 23 anni)

Il primo Metal Gear Solid, uscito sulla prima e indimenticata PlayStation a 32-bit nel lontano 1998, è un titolo entrato nella storia del videogioco.

Nonostante la saga sia proprio proseguita fino al discusso epilogo di Metal Gear Solid 5, molti fan considerano il capitolo originale come la visione più bella dei personaggi creati da Hideo Kojima.

Gli appassionati sono molto legati ai capitoli classici, incluso il terzo episodio, cosa questa che rende la serie assolutamente immortale agli occhi dei giocatori

Senza nulla togliere neppure all’emozionante quarto capitolo, ossia Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, l’originale avventura di Solid Snake non sembra avere eguali.

Nonostante siano trascorsi quasi 23 anni dall’uscita del primo Metal Gear Solid, sembra proprio che qualche giocatore abbia ancora diversi problemi a superare una boss fight in particolare.

Come segnalato su Reddit, qualcuno sembra infatti non riuscire a mandare al tappeto il Metal Gear Rex, ossia l’imponente boss di fine gioco, il quale anticipa di poco la battaglia contro Liquid Snake.

Il disperato giocatore non riesce infatti a trovare una quadra su come sconfiggere la terrificante arma segreta in grado di lanciare un attacco nucleare, visto che è arrivato a ripetere il combattimento in questione per ben 15 volte, senza riuscirci.

Nei commenti gli spiegano che per battere il Rex è necessario armarsi di granate Chaff, oltre ad avere due o tre missili Stinger da spedire in direzione del Metal Gear.

L’obiettivo principale di Snake è infatti il radar che il Rex ha sulla spalla destra, visto che basterà ripetete l’operazione alcune volte prima dell’arrivo del ninja Gray Fox, pronto a dare una mano a Solid.

Sicuramente, è curioso (e un po’ divertente) notare come a oltre vent’anni dall’uscita del gioco nei negozi ci sia ancora qualcuno in grado di bloccarsi durante una boss fight.

Questo testimonia, come se ce ne fosse bisogno, che il gioco di Kojima ha ancora molto da dire, a tanti anni dal suo rilascio.

Mentre i fan sperano quindi un giorno di tornare finalmente a vestire i panni di Snake, non resta che recuperare i grand classici del passato.

Avete già letto anche che Metal Gear Solid diventerà prossimamente anche un film, tanto che il regista ha svelato nuovi dettagli sulla produzione?

Infine, Kojima si è lasciato andare ad alcune confessioni sugli inizi della sua carriera, raccontando un paio di aneddoti davvero curiosi.