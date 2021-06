Metal Gear Solid 3, ecco i protagonisti 50 anni dopo

Metal Gear Solid 3: Snake Eater è sicuramente uno dei capitoli più amati tra quelli appartenenti alla saga stealth di Hideo Kojima.

Dopo il quinto capitolo ufficiale e lo spin-off denominato Survive, però, la saga è stata parcheggiata da Konami in attesa di tempi migliori.

Mentre i fan sperano quindi ardentemente di potere un giorno tornare a vestire i panni di Snake per una nuova missione segreta, via Reddit è emersa una curiosità realmente interessante circa il terzo episodio della serie.

Un fan ha infatti messo a confronto la versione vintage dei più importanti eroi e villain presenti in Snake Eater, con quella delle loro controparti apparse in Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots.

Ben cinquant’anni separano gli eventi dei due giochi, ragion per cui l’aspetto di Naked Snake/Big Boss e compagni è sensibilmente cambiato col passare del tempo.

Nell’immagine, oltre all’ormai noto protagonista, troviamo infatti Major Zero, seguito da Revolver Ocelot/Liquid Ocelot e infine Eva.

Kojima ha sempre tratteggiato con particolare attenzione l’evoluzione fisica e caratteriale dei suoi personaggi, cosa questa che ha reso la saga di Metal Gear Solid una delle più complesse per quanto riguarda il suo nutrito cast.

Avete letto in ogni caso che la prossima Death Stranding Director’s Cut potrebbe avere molti più punti in comune con Metal Gear Solid di quanto si possa immaginare?

Sulle pagine di SpazioGames trovate in ogni caso anche la classifica dei migliori capitoli della saga ideata da Kojima, dal peggiore al migliore.

Infine, avete visto che un fan di Metal Gear Solid 3 ha recentemente scoperto una divertente reazione di uno degli NPC del gioco mentre si trova in bagno, filmandola in un divertente video?