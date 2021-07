Metal Gear Solid 4 ha un finale tagliato (decisamente agghiacciante)

Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots ha rappresentato il finale ideale per la saga di Solid Snake, un gioco in grado di incarnare a pieno lo spirito del franchise.

Sebbene a conti fatti il vero epilogo sia il successivo Metal Gear Solid 5, molti fan considerano il quarto capitolo la conclusione ideale della storia partorita da Kojima.

Gli appassionati sono molto legati ai capitoli storici, incluso il terzo episodio (tanto che una recente immagine mostra come sono cambiati in 50 anni i protagonisti di Metal Gear Solid 3).

Mentre i fan sperano quindi un giorno di tornare finalmente a vestire i panni di Snake, via Reddit è ora emersa una curiosità davvero molto interessante circa il quarto capitolo.

Attenzione: da ora seguono spoiler sulla trama e i personaggi di Metal Gear Solid 4. Proseguite a vostro rischio.

Sembra infatti che il finale di Guns of the Patriots avrebbe dovuto essere in origine estremamente diverso rispetto a quello che abbiamo avuto modo di vedere nel gioco completo.

Nell’epilogo concepito inizialmente, Snake e Otacon venivano infatti giustiziati, un epilogo che avrebbe chiuso la saga di Solid in maniera decisamente cruda, inquadrando il tutto come un vero e proprio bad ending.

Una volta messa da parte l’idea, nel 2007, Kojima avrebbe quindi preferito includere il finale che abbiamo potuto ammirare tutti noi, ossia la lunga sequenza di Old Snake e Big Boss al cimitero.

In molti credono che la traccia musicale “Here’s To You” riguardasse Snake e Otacon, visto e considerato che il brano racconta proprio del drammatico sacrificio di Sacco e Vanzetti, i due storici attivisti e anarchici italiani.

Durante la straziante sequenza finale, padre e figlio si incontrano per un’ultima volta, per una scena in grado di chiudere il cerchio in maniera realmente commovente.

Si tratta del finale che conclude alla perfezione tutta la serie di Metal Gear Solid senza intaccarla o rovinarla in alcun modo.

Ricordiamo che Hideo Kojima tornerà nel 2021 con Death Stranding: The Director’s Cut, annunciata al mondo intero solo poche settimane fa.

Ma non solo: Metal Gear Solid diventerà prossimamente anche un film, tanti che il regista ha recentemente svelato nuovi dettagli sulla produzione.

Infine, sulle pagine di SpazioGames trovate in ogni caso anche la classifica dei migliori capitoli della saga ideata da Kojima, dal peggiore al migliore.