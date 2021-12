Metal Gear Solid, qualcuno ha svelato i segreti della mappa Dock

Il primo Metal Gear Solid è sicuramente tra gli episodi più celebri del franchise, tanto che ha molti anni dall’uscita continuano a emergere chicche e curiosità sulla prima avventura di Solid Snake.

Dopo l’uscita degli ultimi capitoli, da tempo si parla della possibilità che Snake torni sulle scene, sebbene ad oggi non è arrivata ancora nessuna conferma ufficiale.

Nell’attesa, i fan hanno iniziato a omaggiare proprio il primo episodio uscito su PSone alla fine degli anni ’90, anche con veri remake realizzati senza scopo di lucro.

Ma non solo: qualcuno ha anche dato “vita” ai personaggi della saga di Metal Gear Solid ma in chiave LEGO, dimostrando tutto l’amore verso il capitolo in questione.

Ora, se vi state chiedendo come funzionavano gli spettacolari cambi di inquadratura nel gameplay del primo Metal Gear Solid, qualcuno ha deciso di rispondere alla domanda.

Un fan ha infatti pubblicato un video che mostra di fatto lo “scheletro” della mappa del Dock, ossia la prima location che esploreremo nei panni di Solid Snake.

I vari punti di colore azzurro evidenziano le parti dello scenario in cui la camera virtuale si sposterà, una volta che Snake deciderà di appoggiarsi spalle al muro. Inutile dire che il risultato finale, oggi come ieri, è davvero notevole.

Sempre parlando del primo e indimenticato MGS, avete visto anche che qualcuno ha sconfitto Sniper Wolf a mani nude, ma con un trucco davvero strano?

Inoltre, per non farsi mancare proprio nulla, alcuni fan hanno ricordato i momenti più WTF (ossia quelli davvero fuori di testa) dell’intera saga di MGS.

Per concludere, avete dato un’occhiata anche alle carte da gioco ufficiali di Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, una vera chicca imperdibile?