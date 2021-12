Le carte da gioco di Metal Gear Solid 4 sono una chicca per veri fan

Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots è sicuramente uno dei capitoli più importanti del franchise, tanto che ad oggi molti fan continuano a venerarlo con religioso rispetto.

Nonostante l’uscita di Metal Gear Solid V, vero epilogo della saga, per parecchi giocatori la serie ha trovato la sua degna conclusione proprio con il quarto episodio.

Con il tempo i fan hanno iniziato a deliziarci con oggetti più o meno ufficiali dedicati al franchise, come ad esempio le carte da gioco del primo MGS. Ora, qualcun altro si è davvero superato.

Via Reddit, un giocatore ha portato alla luce le carte da gioco ufficiali dedicate a Metal Gear Solid 4, davvero bellissime per ogni fan che si rispetti.

Le carte sono in formato bridge e raffigurano i personaggi di Guns of the Patriots, gli stessi per ogni seme: possiamo ammirare infatti Raiden, il colonnello Campbell e molti altri ancora (boss inclusi).

Inutile dire che si tratta di un oggetto assolutamente straordinario – nonché abbastanza raro – che ogni fan di MGS dovrebbe avere in collezione.

Poco più in basso, trovate un video che mostra il mazzo dal vivo (cliccate sul player per visionarlo).

