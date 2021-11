Metal Gear Solid, il remake “vive” in una sequenza iconica

I fan di Metal Gear Solid sono ancora in attesa che Konami “si svegli”, decidendo di risvegliare la serie parcheggiata ormai in un angolo da diversi anni.

Da tempo immemore si parla infatti di un ritorno in grande stile di Snake e compagni, magari con un remake di uno dei capitoli più apprezzati dalla fanbase.

Le ultime indiscrezioni – mai confermate ufficialmente – vedevano Konami intenta a produrre un remake o una remaster di Metal Gear Solid 3 Snake Eater.

L’ultimo indizio sullo sviluppo del titolo è arrivato alcune settimane fa da Virtuous, lo studio che (pare) dovrebbe occuparsi dello sviluppo del rifacimento del terzo episodio delle avventure di Big Boss.

Picture by Justin Wentz

Nell’attesa di saperne di più, qualcuno si è ora dilettato a realizzare il “suo” remake del primo e indimenticato MGS, o perlomeno un rifacimento di una delle sequenze più iconiche del gioco in assoluto.

Il Concept Artist e 3D Artist Justin Wentz si è infatti dilettato a ricreare la leggendaria scena dell’ascensore, che funge da vera e propria introduzione all’avventura vera e propria di Solid Snake.

Wentz ha infatti dato vita a delle immagini mozzafiato (le trovate poco più in alto e sotto, nella gallery dedicata) che mostrano l’eroe in ascensore mentre mostra per la prima volta il suo volto.

Picture by Justin Wentz

Ribadiamo che – purtroppo – si tratta di materiale non ufficiale, visto che per quanto affascinanti gli screen non rappresentano alcun remake attualmente in lavorazione.

