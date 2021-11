Metal Gear Solid, i momenti più WTF della saga (scelti dai fan)

La saga di Metal Gear Solid è sicuramente una di quelle assolutamente non convenzionali, tante e tali sono le sorprese nascoste nei vari capitoli ideati da Kojima.

Dopo l’uscita degli ultimi capitoli, il franchise è stato infatti parcheggiato da Konami, nonostante da tempo si parla di un eventuale ritorno sulle scene.

Da tempo si parla infatti di un rifacimento dell’indimenticato Metal Gear Solid 3 Snake Eater sviluppato da Virtuous, nonostante ad oggi non vi siano ancora conferme al riguardo.

Vero anche che i fan hanno iniziato a sbizzarrirsi con remake fatti in casa, alcuni dei quali davvero degni di nota (al netto della loro non ufficialità).

Ora, via Reddit, i fan hanno iniziato a ingannare l’attesa circa un nuovo annuncio ricordando i momenti più WTF (ovvero letteralmente fuori di testa) della saga.

A quanto pare, i giocatori non hanno dubbi: ci sono infatti alcune sequenze che più di altre hanno lasciato il segno per la loro assurdità

Una di queste è infatti la scena del miagolio di Ocelot in Metal Gear Solid 3, ancora oggi così bizzarra e unica da lasciare basiti.

Da non dimenticare neppure la lunga sequenza finale al CODEC di Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, con il colonnello Campbell che inizia a delirare con discorsi apparentemente fuori di senno.

Da non dimenticare neppure la scena che vede il presidente palpeggiare Raiden sempre in MGS2 (per assicurarsi che sia un uomo), seguito dalla sequenza “da incubo” di MGS3 in cui il gioco diventava un vero e proprio clone di Devil May Cry.

Avete già dato un’occhiata in ogni caso anche ai personaggi della saga di Metal Gear Solid rivisitati in chiave LEGO, davvero pazzeschi (sebbene non in vendita)?