I LEGO di Metal Gear Solid sono davvero meravigliosi

Konami sarebbe in procinto di far tornare la saga di Metal Gear Solid, nonostante i fan abbiano iniziato ad attendere con trepidazione le prime conferme ufficiali che ancora non arrivano.

Sono infatti diversi mesi che si vocifera che il publisher giapponese ha tutta l’intenzione di portare nuovamente in vita Snake e compagni in un rifacimento o una remastered eccellente.

Le ultime informazioni ufficiose danno infatti Konami al lavoro su una sorta di remake/remaster di Metal Gear Solid 3 Snake Eater, titolo uscito originariamente su console PS2 diversi anni fa.

Del resto, alcune settimane fa è arrivato un nuovo indizio direttamente da Virtuous, lo studio che (forse) sarà responsabile dello sviluppo del remake di Snake Eater.

Ora, in attesa di conferme ufficiali circa la lavorazione di un nuovo episodio, qualcuno ha deciso di realizzare dei veri e propri LEGO dedicati ad alcuni celebri personaggi della saga di Metal Gear Solid.

Il redditor AlasPoorJordan si è infatti sbizzarrito, realizzando – oltre a Solid Snake – alcune versioni a mattoncini di celebri eroi e villain del franchise ideato da Hideo Kojima.

Poco sotto, nella gallery dedicata, trovate infatti anche Liquid Snake, Big Boss/Naked Snake, The End e Volgin, tutti realizzati ad arte e con tanto di armi (e serpenti) a corredo.

Purtroppo, si tratta solo di LEGO realizzati in forma amatoriale (e quindi non in vendita), visto che al momento non esiste alcun kit ufficiale a mattoncini dedicato alla saga di Metal Gear Solid, anche se la speranza è come sempre l’ultima a morire.

