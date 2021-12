Qualcuno ha sconfitto Sniper Wolf di Metal Gear Solid a mani nude (ma c’è il trucco)

La saga di Metal Gear Solid è sicuramente tra le più celebri di sempre, in particolare il primo e amatissimo episodio uscito molti anni fa sulla prima PlayStation.

Dopo l’uscita degli ultimi capitoli, da tempo si parla della possibilità che la serie ritorni in auge, sebbene al momento non vi è nulla di certo.

Nel mentre i fan hanno iniziato a sbizzarrirsi omaggiando proprio la prima e storica avventura di Solid Snake, anche con veri e propri remake fatti in casa.

Questo senza contare che i personaggi della saga di Metal Gear Solid rivisitati in chiave LEGO, inclusi quelli del capitolo madre, dimostrano quanto i fan continuino a scovare – e creare – chicche niente male, proprio come quella che vede ora un modo davvero non convenzionale per uccidere Sniper Wolf.

Come testimoniato da un video che trovate poco sotto, un giocatore è infatti riuscito a sconfiggere uno dei boss più celebri del primo MGS senza l’ausilio di armi.

Ricorderete senz’altro che il combattimento contro Sniper Wolf si svolge alla distanza, tentando di eliminarla tramite l’ausilio di un fucile da cecchino.

Grazie a un glitch, il giocatore in questione è invece riuscito a raggiungere il boss sconfiggendola di fatto a mani nude, una tecnica che non è assolutamente fattibile se non utilizzando un abile “trucchetto”.

Poco sotto, il filmato che porta alla luce l’originalissima impresa:

Ricordiamo in ogni caso che un rifacimento del celebre Metal Gear Solid 3 Snake Eater sarebbe in sviluppo da Virtuous, nonostante ad oggi non vi siano ancora conferme ufficiali.

Nell’attesa, alcuni fan hanno ricordato i momenti più WTF (ossia quelli davvero fuori di testa) dell’intera saga di MGS.

Infine, avete dato un’occhiata anche alle carte da gioco ufficiali di Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, una vera chicca per ogni fan che si rispetti?