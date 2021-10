Metal Gear Solid, la storica Shadow Moses “prende vita”

Nei giorni scorsi, un report di VGC ha confermato ufficiosamente la notizia che molti aspettavano: un nuovo Metal Gear Solid è attualmente in lavorazione, assieme altri progetti legati al marchio Konami.

Da tempo Konami avrebbe intenzione di far rivivere le avventure di Snake, oltre al fatto che sarebbero in arrivo anche nuovi Castlevania e Silent Hill da rilasciare prossimamente.

Stando alle indiscrezioni, il prossimo Metal Gear sarà una sorta di remake/remaster di Metal Gear Solid 3 Snake Eater, un gioco che non ha certo bisogno di presentazioni,

Chissà se proprio il fatto che Konami abbia deciso di saltare l’E3 di quest’anno non sia stato un segnale del fatto che il meglio deve ancora venire.

Ora, per ingannare l’attesa, sembra proprio che un fan del franchise si sia spinto davvero oltre, realizzando un piccola “opera d’arte” a tema MGS.

Questo appassionato sfegatato di Solid Snake e soci ha creato infatti – nello scomparto della libreria – un diorama di Shadow Moses con tanto di porte e telecamera di sicurezza.

Il risultato finale, come potete vedere voi stessi dal video sottostante, non è affatto male (via Reddit):

Nel diorama è possibile ammirare le action figure ufficiali di Vulcan Raven, Revolver Ocelot, Snake, uno scatolone e Grey Fox (con tanto di katana).

Sicuramente, non si tratta della “solita” mensola con le figures di Metal Gear Solid in bella vista, bensì della volontà – davvero riuscita – di dare vita a un vero e proprio “spaccato” di una delle location più iconiche del capolavoro di Kojima.

Avete letto anche che Konami ha deciso di chiamare a raccolta gli sviluppatori indie per avere la possibilità di realizzare un nuovo capitolo di una delle loro saghe più amate?

Ma non solo: Metal Gear Solid, The Witcher 3 e tanti altri titoli con sconti sino al 90% su GOG, quindi fossimo in voi ne approfitteremmo.

Per concludere, se volete scoprire i migliori e i peggiori capitoli della saga di Metal Gear Solid date un’occhiata alla nostra classifica pubblicata sulle pagine di SpazioGames.