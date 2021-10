Metal Gear Solid, The Witcher 3 e tanti altri titoli con sconti sino al 90% su GOG

Il noto store online GOG ha lanciato un’interessante promozione che vi consentirà di acquistare tantissimi videogiochi usufruendo di sconti consistenti sino al 90%. Tuttavia, vi ricordiamo che le offerte sono valide solo ancora per un periodo limitato di tempo e, proprio per questo motivo, vi consigliamo di non perdere tempo e tuffarvi nell’immenso catalogo di articoli proposti su GOG.

Tra i tanti prodotti presenti sul portale, vi segnaliamo The Witcher 3: Wild Hunt – Game Of The Year Edition, che attualmente potete portarvi a casa a soli 10€, rispetto agli usuali 49,99€ di listino, con uno sconto dell’80%.

The Witcher 3 Wild Hunt è un gioco di ruolo incentrato sulla trama ed ambientato in un universo aperto, caratterizzato da un’ambientazione fantasy mozzafiato in cui ogni scelta comporta delle conseguenze. Il mondo di gioco ha dimensioni davvero generose ed impiegherete decine di ore prima di giungere ai titoli di coda. Inoltre, questa edizione contiene anche le espansioni Heart Of Stone e Blood And Wine, le quali offrono ben cinquanta ore di narrativa aggiuntiva, oltre a nuove caratteristiche ed aree che aumentano il mondo da esplorare di un terzo.

Piuttosto interessante anche Metal Gear Solid, proposto ad appena 7,99€. Primo capitolo “tridimensionale” delle avventure di Solid Snake, il titolo è un vero e proprio classico senza tempo ricordato con affetto anche dai giocatori Playstation, che su PC può contare su una grafica migliorata e ulteriori feature. In questa versione sono incluse anche le missioni VR e una modalità in prima persona opzionale che vi consentire di seguire l’azione da veri protagonisti.

Le offerte di GOG sono veramente tante, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, in modo da poter trovare più in linea con le vostre necessità. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione di prodotti