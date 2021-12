Metal Gear Solid incontra GTA nello scontro con Sniper Wolf

Il primo Metal Gear Solid è sicuramente uno dei capitoli più amati, uscito molti anni fa sulla prima PlayStation ma ancora estremamente popolare.

Dopo l’uscita degli ultimi capitoli, da tempo si parla della possibilità che Konami possa realizzare un remake, sebbene al momento non vi è nulla di certo.

Nell’attesa i fan hanno iniziato a sbizzarrirsi con veri e propri remake fatti in casa, specie per quanto riguarda il capitolo originale.

Senza contare che qualcuno ha trovato un modo davvero non convenzionale per uccidere Sniper Wolf, una boss fight che ora è stato riproposto in GTA Online.

Come potete vedere dal video poco sopra, qualcuno si è dilettato a ricreare l’iconica sequenza dello scontro con Sniper Wolf, usando però l’impostazione classica di GTA.

Sorprendente come a schermo si possano notare sia la mappa in alto a destra che gli oggetti e le armi selezionabili in basso, oltre alla classica barra di energia di colore azzurro vista nei vari capitoli della saga di Metal Gear, specie quelli classici.

Ovviamente, nonostante l’impegno profuso, si tratta di un risultato amatoriale che nulla c’entra con un eventuale “vero” remake, nel caso in cui Konami decidesse un giorno di realizzarlo, accontentando così una legione di fan in tutto il mondo.

Vero anche che a ottobre scorso il primo MGS era già stato “fuso” con GTA Online, per un risultato davvero notevole.

Nell’attesa, alcuni fan hanno ricordato i momenti più WTF (ossia quelli davvero fuori di testa) dell’intera saga di Metal Gear Solid.

Infine, se volete scoprire i migliori e i peggiori capitoli della serie di Metal Gear Solid date un’occhiata alla nostra classifica pubblicata sulle pagine di SpazioGames.