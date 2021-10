Metal Gear Solid rivive, davvero, in GTA V (perché sì)

Da giorni si discute del fatto che Konami sarebbe in procinto di annunciare un nuovo Metal Gear Solid, il quale dovrebbe essere attualmente in lavorazione.

Il publisher giapponese avrebbe infatti intenzione di far rivivere le avventure di Snake, dopo la “fine” della saga vista con The Phantom Pain.

Quello che aleggia nell’aria è che sia in cantiere un vero e proprio remake/remaster di Metal Gear Solid 3 Snake Eater, titolo uscito originariamente su console PlayStation 2 a inizio anni 2000.

Senza contare che una sorprendente immagine pubblicata da poco su Twitter da Konami ha sicuramente solleticato la curiosità dei fan (inclusa la nostra).

Ora, in attesa che qualcuno annunci davvero il nuovo capitolo della serie, un fan si è davvero superato, facendo “rivivere” in un certo qual modo lo spirito di Metal Gear Solid in GTA V.

L’utente JayzRebellion15 ha pubblicato un video tratto dal quinto Grand Theft Auto, più precisamente una missione d’infiltrazione all’interno di un hangar con un personaggio che sembra in tutto e per tutto la versione Rockstar di Snake.

L’obiettivo sarebbe quello di recuperare un laptop, per poi fuggire dalla struttura a bordo di un jet da combattimento.

Ovviamente, l’intera zona è pattugliata da guardie armate, pronte a farci la pelle non appena riusciranno ad avvistarci.

Sorprendente come a schermo si possano notare sia la mappa in alto a destra che gli oggetti e le armi selezionabili in basso, oltre alla classica barra di energia di colore azzurro vista nei vari capitoli della saga di Metal Gear.

In basso, una clip di 4 minuti che mostra l’incredibile fusione tra MGS e GTA:

Nel frattempo, ricordiamo anche che Metal Gear sta anche per diventare un film destinato al grande schermo, con l’attore Oscar Isaac che sarà Solid Snake.

Avete visto anche il sorprendente diorama che “porta in vita” la storica location di Shadow Moses direttamente dal primo Metal Gear uscito su PSOne a fine anni ’90?

Ma non solo: se volete scoprire i migliori e i peggiori capitoli della serie di Metal Gear Solid date un’occhiata alla nostra classifica pubblicata sulle pagine di SpazioGames.