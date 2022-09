Metal Gear Solid, Kojima ha avuto un «problema» durante lo sviluppo

Metal Gear Solid è una delle saghe più amate di tutti i tempi, sebbene lo sviluppo del classico diretto da Hideo Kojima non è stato di certo facile.

Se di recente è emerso che Konami potrebbe fare un annuncio relativo a qualcosa legato a Metal Gear Solid molto presto, si torna ora a parlare del capitolo madre del franchise.

No, nulla a che vedere con la presunta remaster del remake di cui si parla da giorni, bensì di qualcosa legato alla lavorazione del primo MGS.

Come riportato anche da GamesRadar, sembra proprio che inserire filmati storici in live action in Metal Gear Solid sia stato sorprendentemente difficile per Kojima e il resto dello staff.

Durante lo scorso fine settimana, Kojima ha condiviso su Twitter alcuni nuovi dettagli sull’originale MGS, uscito 24 anni fa.

Il buon Hideo ha rivelato che inserire filmati storici nel gioco stealth-action è stato piuttosto difficile, soprattutto perché non aveva i contatti necessari per rendere facile la negoziazione delle licenze.

Kojima si è infatti rivolto all’emittente pubblica giapponese NHK e ha richiesto l’uso di materiale in live-action da utilizzare in Metal Gear Solid. L’autore sostiene che le trattative sono state molto più lente di quanto avesse inizialmente previsto perché non aveva i contatti o il know-how per procurarsi i filmati.

Kojima ha rivelato anche che gli ci sono voluti diversi anni per concordare un accordo di licenza con NHK, oltre a imparare a montare e inserire i filmati in MGS.

Dopo questi eventi, il director avrebbe dovuto rinunciare all’utilizzo di filmati storici, sebbene filmati in live-action sono di fatto stati utilizzati anche in Metal Gear Solid 2 e 3 (e il resto è storia).

