Metal Gear Solid, un remake sarebbe in arrivo (ma non quello che pensate voi)

Konami farà un annuncio relativo al ritorno di una serie ‘molto amata’ durante il Tokyo Game Show 2022: inutile dire che gli indizi portano proprio a qualcosa legato a Metal Gear Solid.

Il publisher della saga di Snake (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto basso) sembra che rispolvererà una delle sue serie leggendarie.

Tra i rumor, va detto che è in lizza anche un certo Silent Hill, un altro franchise Konami che i fan non hanno di certo dimenticato come se nulla fosse.

Ora, dopo le notizie delle scorse ore che vedono in arrivo una remaster dei primi tre Metal Gear Solid, è arrivata un’altra indiscrezione non da poco.

L’insider e leaker noto come Shpeshal Nick (via Reddit) ha infatti accennato a un annuncio relativo al ritorno di Metal Gear Solid The Twin Snakes.

Il videogioco, frutto della collaborazione tra Konami e Silicon Knights, arrivò esclusivamente su Nintendo GameCube, come remake dell’originale Metal Gear Solid.

Alla storia base si sommavano un comparto grafico aggiornato, meccaniche di gioco vicine a quelle di Metal Gear Solid 2, una nuova colonna sonora, un nuovo doppiaggio e la regia (decisamente sopra le righe) di Ryūhei Kitamura.

Nick ha ora pubblicato un tweet con due emoticon raffiguranti due serpenti gemelli (i ‘Twin Snakes’, appunto), sebbene non ci siano altre informazioni concrete al riguardo.

Ovviamente, ora come ora restiamo dalle parti dell’indiscrezione assolutamente non confermata ufficialmente da Konami. Il Tokyo Game Show 2022 si terrà in ogni caso dal 15 al 18 settembre al Makuhari Messe di Chiba, in Giappone.

Del resto, da tempo si è tornati a parlare di un presunto remake del primo MGS, sebbene ad oggi manchino le conferme da parte del publisher, detentore dei diritti di sfruttamento.

In attesa dell’eventuale remaster del remake, tempo fa un fan ha realizzato una vera versione in 4K e a 60 fotogrammi al secondo di Metal Gear Solid The Twin Snakes.