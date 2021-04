Hideo Kojima sta lavorando ad un’esclusiva Xbox? Lo sostiene Jeff Grubb

In seguito all’annuncio di Abandoned, un survival horror in esclusiva PS5, molti fan hanno iniziato a teorizzare sulla possibilità che potesse trattarsi di un nuovo P.T. e che potesse dunque essere un teaser per il prossimo gioco di Hideo Kojima.

Un’ipotesi talmente popolare da essere rimbalzata velocemente su internet e che è stata in grado di generare talmente tanto hype da aver mandato in tilt il sito dei Blue Box Game Studios.

Pochi minuti fa è però tornato online con un semplice comunicato in cui gli sviluppatori si mostrano, ovviamente, sorpresi da questo rumor al punto da sentirsi costretti a dichiarare pubblicamente che «non hanno alcuna associazione con Hideo Kojima».

Ad intervenire sulla vicenda, prima ancora che gli sviluppatori smentissero ufficialmente questa teoria, è stato anche il noto giornalista ed insider Jeff Grubb su VentureBeat, che ci ha tenuto a confermare che non si tratta di una geniale trovata pubblicitaria di Kojima.

Grubb ci tiene a ricordare a tutti della statua presente sullo scaffale di Phil Spencer qualche giorno fa, che non era lì per caso ed aveva già fatto immaginare possibili annunci in arrivo.

La statua di Kojima Productions sullo scaffale accanto al logo Xbox non sarebbe lì per caso.

Ebbene, non si tratterebbe di un porting di Death Stranding, come si credeva in passato, ma secondo le informazioni in suo possesso Hideo Kojima starebbe parlando con Microsoft per la realizzazione di un nuovo gioco in esclusiva Xbox.

Non è attualmente in grado di confermare se l’accordo è stato concluso o meno, o se stiano ancora effettivamente parlando, ma Jeff Grubb rivela che si tratterebbe di un piano importante di Microsoft per attirare sempre più sviluppatori giapponesi per la propria piattaforma.

Vi ricordiamo che si tratta naturalmente di un rumor e di prenderlo come tale, ma se questa indiscrezione venisse confermata si tratterebbe di una mossa molto importante da parte del colosso americano per provare ad imporsi anche in Giappone.

Nel frattempo, anche se forse non uscirà mai una versione specifica per Xbox, Death Stranding potrà essere giocato grazie al nuovo browser Edge integrato.

Che possa essere questo il misterioso nuovo gioco di Kojima Productions anticipato negli scorsi giorni? Non possiamo saperlo con certezza, ma naturalmente vi terremo aggiornati.