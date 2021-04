Sony ha scartato il nuovo gioco di Hideo Kojima?

Nelle ultime ore ha fatto molto scalpore la notizia riguardante il possibile sviluppo di un’esclusiva realizzata da Hideo Kojima, di cui oggi apprenderemmo ulteriori dettagli interessanti: a quanto pare sarebbe infatti stata scartata da Sony.

Si era infatti diffuso un rumor dalla community che Abandoned, gioco survival horror annunciato come esclusiva PS5, fosse in realtà un teaser per una nuova esclusiva del creatore di Metal Gear Solid: ipotesi smentita dal director del titolo e che non ha trovato affatto divertente.

Un’ulteriore conferma era però arrivata dal noto insider e giornalista Jeff Grubb, che aveva svelato che quello non poteva essere un prodotto di Kojima, dato che stava attualmente parlando con Microsoft per la realizzazione di un nuovo gioco esclusivo Xbox.

A dare credito alle sue affermazioni, come riportato anche da Game Rant, ci ha pensato oggi Nick Baker, il co-fondatore di XboxEra e noto per le sue rivelazioni con l’username Shpeshal_Ed su Twitter.

L'ultimo gioco di Hideo Kojima sarebbe stato scartato da Sony.

Durante l’ultima edizione del suo podcast, Baker avrebbe infatti rivelato di essere a conoscenza del fatto che il prossimo gioco di Kojima non sarebbe arrivato su PS5 fin da giugno dello scorso anno.

Ma l’informazione sicuramente più interessante è che, secondo quanto rivelato da lui, Hideo Kojima avrebbe provato ad approcciarsi con Sony, data la loro collaborazione per la realizzazione di Death Stranding, per proporre la produzione del suo nuovo titolo.

Tuttavia, la conversazione non sarebbe andata come previsto e l’idea sarebbe stata scartata, costringendo dunque lo storico director ad avviare le trattative con Microsoft per portarlo su Xbox.

Prima ancora di arrivare al colosso di Redmond, è probabile che abbia anche tentato di intavolare un dialogo con Google per la realizzazione in esclusiva su Stadia, ma in questo caso la trattativa si sarebbe fermata quasi subito, in quanto è stato smentito che sia mai entrato in produzione.

Microsoft starebbe invece cercando di attirare il più possibile sviluppatori giapponesi sulla propria piattaforma, mentre Hideo Kojima, secondo questo rumor, era alla ricerca di un’importante casa che gli desse fiducia.

Se venisse dunque confermata questa indiscrezione, che al momento rimane tale, si tratterebbe dunque di un accordo perfetto e che potenzialmente farebbe contente entrambe le parti interessate.

Probabilmente scopriremo a breve la verità sul nuovo misterioso gioco di Kojima Productions: lo storico art director Yoji Shinkawa aveva infatti rivelato che mancherebbe poco all’annuncio.

È possibile che ad influire nella decisione di Hideo Kojima di cercare un partner alternativo a Sony sia stata anche la voglia di cercare un target più ampio, motivazione alla base del lancio di Death Stranding su PC.