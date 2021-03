Manca poco all’annuncio del nuovo gioco di Kojima Productions

Kojima Productions annuncerà il suo prossimo gioco molto presto. A confermare la notizia è l’art director dello studio Yoji Shinkawa, a cui è stato chiesto se poteva condividere qualche dettaglio sul nuovo e atteso gioco della compagnia.

Shinkawa è un collaboratore di lunga data di Hideo Kojima, conosciuto per il suo splendido lavoro di design dei mecha relativamente al franchise di Metal Gear Solid (e non solo).

Alcuni misteriosi artwork di Shinkawa.

Durante una video intervista con Al Hub (via VGC), Shinkawa ha dichiarato: «Sì, sono davvero al lavoro su qualcosa, e posso dirti che probabilmente lo annunceremo abbastanza presto».

Insomma, a quanto pare non mancherebbe molto al reveal ufficiale del nuovo gioco del papà di Solid Snake, sebbene al momento manchi ancora una data per il grande evento.

Kojima Productions ha confermato a ottobre 2020 di aver deciso di assumere personale per un nuovo videogioco. Lo sviluppatore di Death Stranding aveva infatti rivelato di essere alla ricerca “dei migliori talenti” per ricoprire 25 posizioni aperte nel suo studio a Tokyo, in Giappone.

Hideo Kojima ha lasciato intendere in varie occasioni di essere interessato al genere horror, sebbene di recente la notizia della cancellazione di un “importante” progetto in fase di sviluppo per Stadia abbia fatto temere il peggio.

Non è chiaro quindi al momento se il nuovo progetto dello studio nipponico sarà Death Stranding 2 oppure una IP nuova di zecca. In ogni caso, vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Ricordiamo anche che dal 14 luglio dello scorso anno, anche i giocatori PC possono mettere le mani su Death Stranding, l’ultima avventura di Kojima Productions disponibile anche su console PS4.