Metal Gear Solid 3, un glitch aiuta a superare un “boss” (ma i fan sono arrabbiati)

Da tempo i fan chiedono a gran voce un remake di Metal Gear Solid 3 Snake Eater, uno dei capitoli più amati della serie di Hideo Kojima.

Al momento, però, il publisher giapponese non avrebbe intenzione di far rivivere le avventure di Snake (che potete recuperare su Amazon), men che meno con un rifacimento dello storico, terzo capitolo (per ora, quantomeno).

Ora, tra una versione portatile del terzo capitolo e un’altra, sembra proprio che qualcuno abbia scovato una curiosità niente male circa le avventure di Naked Snake.

Come riportato anche su ResetEra, sembra infatti che uno dei “boss” più ostici del gioco (notare le virgolette) possa essere saltato a piè pari senza troppa fatica.

Amata e odiata da una legione di giocatori, la sequenza della scala è senza dubbio uno dei momenti più iconici di Snake Eater.

Durante questa scena, il giocatore è chiamato a salire una scala apparentemente infinita, tanto che i fan hanno consacrato la sequenza come una vera e propria boss fight sotto mentite spoglie.

Ora, come testimoniato su Twitter, un giocatore ha scovato un glitch per saltare la sezione senza battere ciglio, sebbene per i fan si tratti di pura blasfemia. Poco sotto, il video che mostra la discussa impresa.

New MGS3 glitch, ladder skip pic.twitter.com/iyJqvP5Gma — apel (@apel__) April 12, 2022

Tramite una strana sequenza di tasti e menu, vediamo Snake assumere una posa davvero particolare ed essere letteralmente spedito verso l’alto evitando di fare tutta la scalata.

Certamente, si tratta di un modo davvero poco ortodosso per superare la sezione, ragion per cui è piuttosto sciocco privarsi di uno dei momenti più rappresentativi dell’avventura di Snake.

Parlando sempre di Snake Eater, qualcuno ha da poco pensato di includere una delle location storiche di MGS3 in Metal Gear Solid V The Phantom Pain.

Ma non solo: avete letto che da poco è stato scoperto un curioso contenuto tagliato dal primo Metal Gear Solid, uscito su PS One?

Concludendo, se avete intenzione di scoprire i migliori e i peggiori capitoli della serie di Metal Gear Solid, date un’occhiata alla nostra classifica.