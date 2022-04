Metal Gear Solid, dopo 24 anni sbucano contenuti tagliati

Il primo Metal Gear Solid è uno di quei giochi che hanno fatto la storia, tanto che ancora oggi si scoprono curiosità e particolarità sull’avventura di Solid Snake.

La saga di Metal Gear Solid (che trovate su Amazon in un’ottima compilation) è infatti da sempre al centro dell’attenzione.

Molti giocatori continuano a scovare curiosità relative al primo capitolo, tanto che ora ne è emersa un’altra davvero molto importante e che riguarda i ratti.

Come riportato anche da Eurogamer.net, sembra infatti che Snake avrebbe dovuto avere un legame davvero forte con alcuni roditori.

Sembra infatti che il primo Metal Gear Solid uscito su PS1 nel lontano 1998, originariamente vedeva Solid Snake fare amicizia con i ratti.

Secondo un video del canale YouTube Did You Know Gaming (narrato nientemeno che dallo storico doppiatore di Snake, David Hayter), il director del gioco Hideo Kojima avrebbe voluto aggiungere più ratti nel gioco.

Ma non solo: l’idea di Kojima era quella di permettere al giocatore di assegnare ai topi dei veri e propri nomi e allevarli come fossero animali domestici.

I ratti sono le prime forme di vita che Snake incontra nel freddo dell’Alaska, e avrebbero quindi dovuto avere un ruolo importante nel gioco, contenuto poi tagliato dalla versione finale.

La cosa è anche accennata nel livello ambientato a Shadow Moses di Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, nel quale Snake chiacchiera con Otacon via Codec citando i suoi piccoli amici pelosi.

Vero anche che i topi hanno aiutato Snake ad individuare i condotti d’areazione, quindi in un certo senso il legame tra Snake e gli animali è da sempre piuttosto marcato.

Restando in tema, uno youtuber ha deciso di mostrare un video che mette in risalto una bellissima versione portatile di Metal Gear Solid 3 Snake Eater.

Ma non solo: un altro fan ha realizzato una versione in realtà virtuale della prima avventura di Solid Snake, ottimamente realizzata.

Infine, date un’occhiata ai migliori e i peggiori capitoli della serie ideata da Kojima nella nostra classifica, sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.