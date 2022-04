Metal Gear Solid 3 portatile vi farà venire voglia del remake

Mesi fa, era stata diffusa la notizia secondo la quale Konami avrebbe in cantiere una sorta di remake di Metal Gear Solid 3 Snake Eater.

Stando alle informazioni, il publisher giapponese avrebbe intenzione di far rivivere le avventure di Snake con un rifacimento dello storico, terzo capitolo classico, cosa questa che non ha ancora trovato conferma nel momento in cui scriviamo.

Diverse fonti avevano confermato al giornalista Andy Robinson che la compagnia giapponese sarebbe pronta a rispolverare Snake e soci.

Ora, tra una versione portatile del secondo capitolo e un’altra, lo youtuber Techcravers ha deciso di mostrare un video che mette in risalto una bellissima versione portatile di MGS3.

Metal Gear Solid 3 Snake Eater gira infatti egregiamente sull’AYN Odin Pro, una console portatile non troppo nota ai più, con Android 10 e a processore di fascia alta per poter emulare a dovere i titoli PS2

Nel video che trovate poco sotto (dal minuto 03:37) potete infatti ammirare la prima avventura di Naked Snake emulata perfettamente grazie ai setting di AetherSX2.

Il filmato nella sua interezza mostra in esecuzione altri grandi classici come Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, God of War II, Tekken 5 e Devil May Cry 3 Dante’s Awekening.

In attesa del vero remake, qualcuno ha ben pensato di includere una delle location storiche di MGS3 in Metal Gear Solid V The Phantom Pain.

Inoltre, di recente qualcuno si è davvero divertito un bel po’ nel ricreare una versione di Snake da Metal Gear Solid, grazie all’editor del soulslike Elden Ring, per un risultato realmente sorprendente.

Infine, se volete scoprire i migliori e i peggiori capitoli della serie di Metal Gear Solid, date un’occhiata alla nostra classifica.