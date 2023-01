Metal Gear Solid 3, un fan italiano crea il remake di una storica sequenza

Da tempo si parla del remake di Metal Gear Solid 3, una voce che ormai si rincorre da diversi mesi senza purtroppo trovare conferma. Ora, però, ci pensa un fan tutto italiano a farci ingannare l’attesa.

Da tempo gli appassionati aspettano un ritorno ufficiale del franchise dopo il quinto episodio (trovate la Definitive Experience di Metal Gear Solid V su Amazon).

Una potenziale conferma di Metal Gear Solid 3 Remake era arrivata grazie a un indizio dagli stessi sviluppatori, purtroppo risolto in un nulla di fatto.

Ora, dopo l’ottimo lavoro svolto con il primo MGS, il bravissimo Edoardo Di Savina ci ha offerto un altro concept video dedicato proprio a un fantomatico remake di Snake Eater.

«Questo è un rifacimento di una famosa scena di Metal Gear Solid 3 Snake Eater, uscito su PS2 nel 2004», scrive Edoardo nel post social.

«Grazie all’Unreal Engine 5 e alla tecnologia Lumen, sono stato in grado di ricreare l’iconica scena della scala in cui Naked Snake, alias Big Boss, si arrampica su per le montagne ascoltando un’interpretazione di Snake Eater.»

«Si tratta di una cover eseguita da Emily Rose Wilson; potete trovare altri suoi lavori sulla sua pagina Instagram», conclude l’autore.

Se volete ammirare il video, non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo. Nel mentre vi auguriamo buona visione.

Nel mentre, sappiate che Metal Gear Solid è diventato da poco anche un progetto gratuito in Realtà Virtuale creando unaconnessione davvero meta con le VR mission.

Ma non è tutto: un altro appassionato ha di recente pubblicato un collage che elenca tutte le ferite e le cause di morte dei protagonisti della saga di Metal Gear Solid.

Per concludere, se volete scoprire i migliori (ma anche i peggiori) capitoli della serie di Metal Gear Solid date un’occhiata alla nostra classifica pubblicata sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.