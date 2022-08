Metal Gear Solid Remake non esce? Accontentiamoci della versione VR, gratis

Metal Gear Solid è un videogioco ormai entrato nella leggenda, di diritto nella lista dei titoli da provare almeno una volta nella vita.

Il franchise ideato da Hideo Kojima (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) non ha infatti bisogno di presentazioni, sebbene da anni i fan attendono un remake del primo storico capitolo.

Alcune settimane fa si è tornati a parlare di un presunto rifacimento del primo MGS, notizia purtroppo mai confermata ufficialmente dal publisher Konami, perlomeno nel momento in cui scriviamo.

Ora, tra un gioco che omaggia il classico di Kojima e l’altro, un fan davvero molto bravo ha realizzato una vera e propria versione VR del primo Metal Gear Solid.

Come riportato anche da PC Games N, Metal Gear Solid VR è ora una realtà grazie a una nuova mod di Boneworks che mira a portare il gioco stealth di Hideo Kojima su Oculus Quest 2.

Intitolata semplicemente Metal Gear Solid Mod, si tratta di una ricreazione, in scala 1:1, delle tre aree iniziali del gioco: il molo, l’eliporto e l’hangar dei carri armati.

Complete di guardie, telecamere di sicurezza e tutti gli elementi tipici del MGS originale, queste sezioni costituiscono la versione in realtà virtuale del titolo di Kojima più accurata di sempre.

Come se non bastasse, la mod include anche una sorta di “museo”, nel quale possiamo ammirare una varietà di risorse provenienti da tutto Metal Gear Solid, compresi i modelli dei personaggi e ambientazioni, le quali si possono esplorare e ammirare a piacimento.

La mod vera e propria è opera di Holydh, sebbene molte delle risorse provengono dal collega e modder Vapor Cephalopod, il quale ha trasformato Metal Gear Solid nello splendore dell’Unreal Engine 5 (e della VR).

«Sto ancora lavorando sulle meccaniche di base. Grazie al look low poly e alla ‘pixel art’, penso che il gioco dovrebbe essere in grado di girare nativamente su Quest 2. Ma non posso promettere nulla. Vedrò fino a che punto arriverò», ha spiegato il creatore della mod.

È possibile scaricare una prima beta della Metal Gear Solid VR in forma ovviamente gratuita da Nexus Mods, da eseguire attraverso Boneworks.

Nel mentre, i fan si sono dati appuntamento per stilare la classifica dei loro Metal Gear Solid preferiti: l’avete letta?

Ma non solo: un altro appassionato sfegatato ha invece immaginato eventuali serie animate Netflix dedicate proprio a Metal Gear Solid, tra cui anche il primo capitolo.