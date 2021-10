Metal Gear Solid 3 Remake confermato? Lo studio lancia un grande indizio

Nonostante manchi ancora l’annuncio di Konami, sembra ormai possa mancare solo l’ufficialità per confermare l’esistenza di Metal Gear Solid 3 Remake.

Questa volta è arrivato un nuovo indizio direttamente da Virtuous, lo studio che sarebbe responsabile del remake del terzo capitolo di Metal Gear Solid: un dipendente si sarebbe infatti lasciato sfuggire una rivelazione molto importante.

L’indiscrezione era arrivata direttamente dalla testata VGC ed in seguito confermata da altre fonti, secondo le quali Konami avrebbe incaricato alcuni team a riportare in vita Metal Gear Solid 3 e Silent Hill.

Secondo il giornalista che ha lanciato l’indiscrezione, questo nuovo capitolo potrebbe essere una via di mezzo tra un remake ed una versione remastered di Metal Gear Solid 3.

Proprio VGC oggi ha rilanciato la segnalazione di un loro lettore, che ha notato come il lead programmer di Virtuous, Zhiyang Li, abbia menzionato sul proprio profilo LinkedIn di essere al lavoro su un misterioso gioco fin dal 2018.

Secondo quando descritto dal programmer, si tratterebbe di un «remake tripla-A non annunciato» di un action-adventure, il che sembrerebbe essere un’ulteriore conferma verso il nuovo rifacimento di Metal Gear Solid 3.

Zhiyang Li svelerebbe inoltre che il nuovo remake verrebbe reso disponibile su molteplici piattaforme e che avrà «livello artistico di qualità [tripla-A], grafica in 4K» e verrebbe citato anche un certo elemento di distruzione.

Naturalmente Konami e Virtuous non hanno ancora confermato tale indiscrezione, che alla luce delle ultime scoperte potrebbe rivelarsi un indizio fondamentale sul ritorno della storica saga stealth.

Resta comunque valida la possibilità che il lead programmer si stesse riferendo ad un altro possibile remake tripla-A ancora non annunciato e che il tutto possa trattarsi di un’incredibile coincidenza.

Di conseguenza, vi invitiamo a prendere questo rumor con le dovute precauzioni: qualora dovessero emergere ulteriori novità ufficiali su questo atteso progetto, non mancheremo di tenervi aggiornati sulle nostre pagine.

Konami sembrerebbe molto impegnata nel riportare in vita i propri brand importanti: in Giappone ha perfino inaugurato un contest per far tornare altre serie grazie a sviluppatori indie.

Nel frattempo, il publisher ha già voluto riaccendere l’entusiasmo dei fan della saga pubblicando una bellissima immagine inedita sui propri account social.

Hideo Kojima non dovrebbe essere coinvolto nel nuovo progetto: l’autore della saga ha recentemente rivelato quanto sia stato difficile collegare la storia di tutti i capitoli.