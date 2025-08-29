Avatar di Ospite React_Blade #139 0
va bene tutto ma non un ciccione bombarolo sui pattini e un vampiro ballerino. Sons of Liberty poteva essere un ottimo titolo, ma purtroppo non si è voluto prendere sul serio.
'Snake Eater è solamente figlio della delusione verso un Metal Gear Solid 2': l'avverbio 'SOLAMENTE' mi sembra davvero eccessivo, regoliamoci...
Lo sanno tutti che oggettivamente i migliori sono il primo e terzo capitolo
Lo sanno tutti che oggettivamente i migliori sono il primo e terzo capitolo
Peccato che lo stesso Kojima reputi il 2 il migliore, ma sono dettagli dai.
Sono passati oltre 20 anni ma vedo che a critiche siamo fermi come a una settimana dopo dall'uscita. Bene così.
Peccato che lo stesso Kojima reputi il 2 il migliore, ma sono dettagli dai.
E lo stesso kojima ha fatto quella porcata di death stranding. Non capisco la logica del tuo commento.
Anche mikami non è molto contento di resident evil 4 ma sappiamo benissimo che è amato da tutti
Solita classifica da bastian contrario
Onestamente, a me MGS4 non è piaciuto granché; nonostante l'ottimo gameplay, la trama non l'ho apprezzata più di tanto.
MGS2 nonostante lo reputi un ottimo gioco, continuo a detestare il personaggio di Raiden e il fatto di dover utilizzare lui per la maggior parte dell'avventura.
Personalmente, trovo che Metal Gear Solid, e Snake Eater siano i migliori capitoli del franchise.
Questa classifica mi ricordo che in redazione l'avevate già fatta anni fa, con l'uscita del remake l'avete aggiornata per l'occasione?
Cavolo, ora che LaCestia (?) ha scritto questo commento (?) sul nostro forum sicuramente i due autori ci ripenseranno, dai.
Sì, ovviamente.
Sì, ovviamente.
Tutto bene? Guarda che la droga fa male
Solita classifica da bastian contrario
Già, se uno ha un'idea o un punto di vista diverso dalla massa automaticamente non vale ed è deprecabile, bisogna seguire il pensiero comune. Bah.
