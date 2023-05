Metal Gear Solid Delta avrà un nuovo doppiaggio? Risponde Konami

Sembra proprio che Konami voglia cercare di rivoluzionare il meno possibile quanto fatto dal terzo capitolo della saga: Metal Gear Solid Delta intende essere un remake molto fedele, pronto a rinnovare senza stravolgere la formula di base.

La nuova edizione del terzo capitolo intende dare a tutti gli effetti il via a un revival della serie, che dopo il quinto episodio (trovate la Definitive Experience su Amazon) e l'addio di Hideo Kojima è rimasta in standby per tantissimi anni.

Un revival che parte anche dalla conferma delle sue fondamenta: Konami aveva infatti già confermato che sarebbe tornato il cast originale — incluso David Hayter nel ruolo di Snake — ma vi erano ancora dubbi sull'eventualità di un nuovo doppiaggio.

Un dubbio che pare essere stato risolto una volta per tutte da Konami: un nuovo post pubblicato sulla pagina ufficiale Twitter di Metal Gear ha infatti deciso di fare chiarezza sulla questione.

«La storia e le voci dei personaggi di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater resteranno le stesse del gioco originale».

Insomma, non solo non ci saranno stravolgimenti alla trama — cosa molto importante, aggiungiamo — ma non dovrebbe esserci neanche un nuovo doppiaggio: Metal Gear Solid Delta riutilizzerà le voci già apprezzate nel capitolo originale, adattandole semplicemente alle nuove meccaniche di gioco e a un nuovo comparto tecnico.

Si confermerebbe dunque un'operazione a cavallo tra un remake e un'edizione rimasterizzata, dato che non ci sarà alcuna effettiva novità: la notizia potrebbe deludere chi si aspettava un lavoro più corposo, ma i fan più nostalgici potranno continuare ad ascoltare i dialoghi più iconici senza temere potenziali stravolgimenti.

Nelle scorse ore, Konami ha voluto fare chiarezza anche sul nome stesso di Metal Gear Solid 3 Remake, svelando di aver scelto il termine "Delta" proprio per il suo significato.

In attesa di vederlo a tutti gli effetti in azione con filmati gameplay, il publisher ha già mostrato i primi screenshot in-game di Metal Gear Solid Delta.