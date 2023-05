David Hayter sarà di nuovo Snake in Metal Gear Solid Delta: è ufficiale!

Metal Gear Solid Delta, nome definitivo del remake ufficiale di Metal Gear Solid 3, intende essere molto fedele al capitolo originale, scegliendo di confermare anche l'intero cast originale del terzo capitolo.

Dopo aver presentato ufficialmente il remake durante l'ultimo PlayStation Showcase, Konami ha infatti rivelato che non ci sarà alcun cambiamento per le voci dei personaggi.

Questo significa che anche David Hayter, storica voce di Solid Snake, tornerà ad interpretare il suo ruolo più iconico: un vero e proprio ritorno, dato che il doppiatore era stato sostituito in Metal Gear Solid V (trovate la Definitive Experience su Amazon).

L'annuncio è arrivato a margine di un comunicato stampa, che ci conferma che viene considerato un remake in piena regola e non una semplice rimasterizzazione:

«Il remake includerà le voci originali dei personaggi, una storia ricca e feature espansive di combat survival in ambienti ostili ed evoluti con grafiche senza precedenti e un suono coinvolgente».

La menzione di "voci originali" fa comunque pensare che non dovrebbe trattarsi di un nuovo lavoro di doppiaggio, ma che dovrebbe essere semplicemente riproposte le interpretazioni già viste nelle prime edizioni di Metal Gear Solid 3.

In ogni caso, i fan non potranno che essere felici di poter riascoltare la voce di David Hayter in Metal Gear Solid Delta: al momento non abbiamo ancora una data d'uscita ufficiale, ma sappiamo che il lancio è previsto su PS5, Xbox Series X|S e PC.

Confermate dunque le ultime indiscrezioni che parlavano di un lancio multipiattaforma: contrariamente a quanto si pensasse in origine, non sarà un'esclusiva PlayStation 5.

Qualora fosse invece confermato che saranno semplicemente riutilizzate le voci già incluse nel capitolo originale, allora Metal Gear Solid Delta dimostrerebbe di essere una sorta di "via di mezzo" tra un remake e un'edizione rimasterizzata, come del resto era già stato anticipato ormai quasi 2 anni fa.

Se vi siete persi l'ultimo evento di casa Sony, potete rivedere l'annuncio di Metal Gear Solid Delta e tutti i trailer nel nostro recap completo.