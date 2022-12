Metal Gear Solid è una saga che fa «soffrire» i suoi protagonisti, ci sono le prove

Da tempo si parla della possibilità di vedere un remake di Metal Gear Solid, sebbene ad oggi non vi sia stato alcun annuncio ufficiale. Ai fan non resta che spulciare i vari capitoli usciti sino ad ora, a caccia di curiosità e chicche inedite.

Il publisher giapponese Konami non sembrerebbe avere intenzione di fare rivivere le avventure di Snake (che trovate su Amazon), perlomeno al momento.

Le voci di un rifacimeto di MGS per console PS5 sono infatti tornare a farsi sentire prepotentemente nelle scorse ore, sebbene al momento siamo ancora dalle parti del rumor.

Ora, però, alcuni fan decisamente attenti avrebbero scovato una particolarità niente male legata alla saga nella sua interezza, ossia che i personaggi principali (inclusi i villain) sono destinati a soffrire di menomazioni, ferite e limiti fisici piuttosto seri.

Attenzione: da ora seguono spoiler sui personaggi dell’intera saga di Metal Gear Solid targata Konami. Proseguite a vostro rischio, solo nel caso in cui abbiate giocato tutti i vari capitoli del franchise.

Come riportato anche da Game Rant, la serie Metal Gear Solid di Hideo Kojima è ben nota per le sue trame intricate e dettagliate e per il suo ampio cast di personaggi unici, così un fan si è preso il compito di rintracciare ogni ferita subita da sei dei personaggi principali e di inserirla in un collage di immagini.

Si tratta di un’impresa non da poco, visto che la serie non ci va leggera con nessuno dei protagonisti. L’utente Reddit ‘Shiningcrow’ ha pubblicato un collage che elenca tutte le ferite e le cause di morte di Revolver Ocelot, Big Boss, Venom Snake, Kazuhira Miller, Raiden e Solid Snake.

L’elenco è impressionante, ma Raiden è in testa con ben nove ferite, tra cui l’amputazione di tutti gli arti, la perdita di un occhio, i numerosi colpi di arma da fuoco e la sostituzione di quasi tutto il suo corpo con una macchina cibernetica.

Big Boss è in seconda posizione, con ferite gravi tra cui la perdita di un occhio, fratture multiple delle ossa e la morte causata dal virus FOXDIE in Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots.

Questa immagine, pur essendo nata con lo scopo di fare sorridere i giocatori, fa un ottimo lavoro nel mostrare quanto la serie Metal Gear Solid possa essere stata brutale per i suoi protagonisti.

Per concludere, se volete scoprire i migliori e i peggiori capitoli della serie di Metal Gear Solid date un’occhiata alla nostra classifica pubblicata sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.