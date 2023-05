Metal Gear Solid 3, ecco un vero Remake in pixel art 2D

Metal Gear Solid 3 avrà il suo remake, con tanto di cambio di nome, ma forse avremmo voluto vedere una versione in pixel art 2D invece di quella annunciata al PlayStation Showcase.

La saga (che potete trovare su Amazon) tornerà quindi senza Hideo Kojima in una versione inedita.

Con un team di sviluppo su cui è stato finalmente tolto il velo di mistero, che anche dopo l'annuncio era stato mantenuto nascosto.

Dopo l'annuncio di Metal Gear Solid Delta, questo il nome ufficiale del remake, sono emersi anche i primi screenshot ufficiali, ma c'è un altro modo in cui avremmo voluto vedere il gioco.

Quello elaborato da Tom Waterhouse, un 2D artist che ha immaginato Metal Gear Solid 3 in versione 2D pixel art.

O meglio una scena del gioco, tra le più iconiche, lo scontro finale tra Snake e The Boss.

Waterhouse è un illustratore e designer, che lavora con tutto ciò che riguarda l'illustrazione digitale (e lo potete seguire su Twitter).

Se proprio dovessimo immaginare un remake, un titolo realizzato interamente in questo stile sarebbe davvero clamoroso.

Delta messo a confronto con l'originale Snake Eater fa comunque una bellissima figura, ma il fascino della pixel art è intramontabile.

Per altro sarebbe un ottimo modo per riconnettersi con i Metal Gear originali, proprio quelli ideati da Hideo Kojima che ora non è più a capo del franchise.

Visto che questo non accadrà mai perché il lavoro di Waterhouse è solamente un esercizio di stile, i fan possono consolarsi con l'arrivo della trilogia classica di videogiochi, con tanto di possibile doppiaggio in italiano originale.

E, nell'attesa del remake, sta arrivando anche il boardgame ufficiale che ripercorre l'avventura di Snake a Shadow Moses, per intero con tanto di missioni e boss fight.