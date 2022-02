Metal Gear Solid 3 e 4 “tornano in vita”, ma non nel modo che pensate

La saga di Metal Gear Solid è sicuramente uno dei brand Konami “dormienti” che i fan vorrebbero un giorno rivedere sulle scene.

Le avventure di Snake nei vari capitoli di Metal Gear Solid hanno infatti lasciato un segno indelebile nel cuore dei fan, tanto che in molti ingannano l’attesa che li separa dall’annuncio di un nuovo capitolo realizzando dei fan made davvero sorprendenti.

Basti pensare al remake di Metal Gear Solid 2 con la potenza grafica dell’Unreal Engine 5, tanto per citare uno degli esempi più celebri.

Questo, senza considerare anche la versione tridimensionale del classico Metal Gear del 1987, a cui ora va ad unirsi un altra creazione davvero degna di nota.

Un giocatore con molta fantasia (e tempo a disposizione) ha infatti deciso di ricreare Old Snake da Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots e Naked Snake da Metal Gear Solid 3 Snake Eater nell’ultimo capitolo della saga di Tom Clancy’s Ghost Recon, Breakpoint.

Come riportato su Reddit, per ricreare un credibile Naked Snake, sono stati necessari i seguenti accessori:

Bandana

Benda per gli occhi

Sciarpa

Impermeabile

Pantaloni Vasiliy

Stivali Ranger

Imbracatura russa

AR18

1911

Poco sotto, una gallery che mostra il risultato finale relativo a questa versione “fatta in casa” di Snake Eater grazie all’editor dei personaggi del titolo Ubisoft.

Per quanto riguarda Old Snake, sono invece necessari i seguenti oggetti:

Fourth Echelon Top

Pantaloni da commissario

Bracciale da coyote

Shemagh

Bandana da sopravvissuto

Benda per occhio

Guanti da Fourth Echelon

Stivali autobloccanti

Mk18

1911

In basso, qualche scatto relativo al Solid Snake anziano visto in Guns of the Patriots.

Parlando di altre creazioni di un certo calibro, avete visto anche che c’è chi ha deciso di realizzare il “suo” remake di MGS utilizzando l’editor di Dreams.

Per non parlare della notevole versione in 4K e a 60 fotogrammi al secondo di MGS The Twin Snakes, il remake del capitolo originale uscito su Nintendo GameCube.

Infine, avete visto che nelle ultime settimane sono state pubblicate alcune illustrazioni il cui soggetto sono le morti dei boss del primo MGS?