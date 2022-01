Metal Gear Solid Remake? No: ecco la versione 3D del classico del 1987

Da anni i fan della saga di Metal Gear Solid chiedono un riavvio della serie, fosse anche sotto forma di remake o remastered HD, magari di uno dei capitoli storici.

La saga di Hideo Kojima è infatti ancora parcheggiata in un angolo da Konami, nonostante siano molte le indiscrezioni che vogliono un qualche tipo di nuovo capitolo attualmente in lavorazione.

Nell’attesa, molti appassionati hanno iniziato a darsi da fare: ad esempio, c’è chi ha deciso di realizzare il “suo” remake di Metal Gear Solid utilizzando l’editor di Dreams.

Per non parlare di una vera e propria versione in 4K e a 60 fotogrammi al secondo di The Twin Snakes, il remake dell’originale MGS uscito su Nintendo GameCube. Ora, qualcuno ha deciso di dare una “seconda vita” al primissimo Metal Gear uscito su MSX2.

Metal Gear è infatti il primo capitolo in assoluto della serie omonima creata dal genio visionario di Hideo Kojima, autore di Death Stranding.

Uscito nell’ormai lontanissimo 1987 per MSX2, il gioco è stato in seguito convertito anche per NES, MS-DOS e Commodore 64, oltre ad essere riproposto in alcune recenti raccolte dedicate alla saga.

Ora, il bravissimo developer e artista 3D noto come Vapor Cephalopod ha deciso di realizzare dei modelli tridimensionali realmente sorprendente degli scenari del Metal Gear originale.

Vapor ha infatti dato vita alle ambientazioni del capitolo madre (ossia la leggendaria Outer Heaven) donandogli però un tocco di fascino in più grazie al 3D. Poco sotto, trovate dei tweet esplicativi del risultato finale.

#MetalGear This is the beginning of operation intrude n313. Outer Heaven in 3D. pic.twitter.com/e6emNh5h6m — Vapor Cephalopod (@mcghee_nick) January 11, 2022

Un terzo tweet mostra invece Outer Heaven “in movimento”, grazie a una piccola panoramica tridimensionale dell’ambiente realizzato con rara maestria da Vapor.

Chissà se all’artista digitale verrà in mente di realizzare i modelli poligonali di Snake e soci, dando così vita a una sorta di remake 3D non ufficiale del primo Metal Gear (i fan ringraziano anticipatamente).

Nel mentre, ricordiamo che da tempo si discute di un remake di MGS Snake Eater, sebbene ora come ora Konami non abbia ancora confermato la notizia in veste ufficiale.

Ma non solo: alcune settimane fa sono state pubblicate varie illustrazioni che mostrano le morti dei boss del primo Metal Gear Solid.

Infine: Konami, publisher di MGS, ha deciso di celebrare un’altra sua saga storica – ossia Castlevania – lanciando delle aste per NFT a tema.