I fan di accontenterebbero anche di questa remastered 4K di Metal Gear Solid, prima del remake

Da tempo i fan della saga di Metal Gear Solid chiedono un rilancio del franchise, fosse anche sotto forma di remake o semplice remastered, desiderio al momento non accontentato.

La storica saga di Hideo Kojima è infatti stata parcheggiata in un angolo in attesa di tempi migliori, tempi che a quanto pare tardano ad arrivare.

E se i fan, ormai allo stremo, hanno deciso di realizzare i “loro” remake di Metal Gear Solid utilizzando l’editor di Dreams, va evidenziato che qualcuno ha deciso tempo fa di creare la cosa più logica possibile.

Non parliamo infatti di inquadrare il gioco da una diversa prospettiva, come ad esempio quella della realtà virtuale, bensì una vera e propria versione in 4K e a 60 fotogrammi al secondo di The Twin Snakes.

Come riportato inizialmente su Reddit, tale “Tophergopher1” ha utilizzato il software in Deep Learning ESRGAN per usare la rete neurale ed effettuare l’upscaling di tutte le texture della versione di Metal Gear Solid The Twin Snakes, il primo e vero remake del capitolo originale uscito su Nintendo GameCube diversi anni fa (giudicato in maniera piuttosto ambigua tra i fan).

Quello che ne emerge è lo stesso, identico titolo uscito sulla console della Grande N, ma con ambientazioni e modelli poligonali con texture ad alta definizione.

Va sottolineato che il texture pack è stato rimosso dagli stessi creatori a causa di un reclamo ufficiale, cosa che allontana ulteriormente la possibilità di vedere un giorno un vero rifacimento in HD del gioco.

Poco sotto, il gioco nella sua interezza (la parte 2 la trovate cliccando qui):

Ricordiamo in ogni caso che di un eventuale remake di MGS si parla per davvero, sebbene al momento Konami non abbia ancora confermato alcunché.

Ma non solo: avete visto che di recente sono state pubblicate alcune illustrazioni il cui soggetto sono le morti dei boss del primo Metal Gear Solid?

Infine, sempre parlando di MGS, la prima avventura di Solid Snake è una delle più belle a livello ambientale, grazie anche e soprattutto alla presenza di una location leggendaria come Shadow Moses.