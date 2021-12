Metal Gear Solid, non c’è omaggio alle morti dei boss migliore di questo

Ci sono videogiochi che continuano ad emozionare dopo una vita, e tra questi c’è il leggendario Metal Gear Solid uscito sulla prima PlayStation.

L’iconica saga di Hideo Kojima ha avuto il merito di creare situazioni, personaggi, ma soprattutto antagonisti eccezionali da odiare ed amare.

Certo, a volte gli scontri con questi leggendari personaggi non sono stati esattamente ossequiosi, ma i fan di Metal Gear Solid si devono divertire come vogliono in fondo.

In altri casi una diversa prospettiva, come quella della realtà virtuale, trasforma i momenti più esaltanti della saga in qualcosa di unico.

Ogni storia non può essere tale senza un eroe, il nostro Snake, che affronta degli antagonisti degni di questo nome. I proverbiali boss, che nella saga di Metal Gear Solid sono stati sempre importanti.

Per questo è giusto omaggiare anche la loro sconfitta, al termine di un combattimento epico, celebrando anche la dipartita di questi fantastici personaggi.

C’è ovviamente chi l’ha fatto su Reddit, inesauribile fonte di creatività dei videogiocatori, che in questo caso ci regala delle illustrazioni il cui soggetto sono le morti dei boss del primo Metal Gear Solid.

Vitaliy Shushko, questo il nome dell’artista, sceglie di omaggiare Psycho Mantis, Sniper Wolf, Vulcan Raven e Gray Fox, un antagonista in senso lato.

Bellissima l’idea di includere anche le reazioni di Snake, Meryl ed Otacon nei disegni, a dimostrazione di come gli antagonisti di Metal Gear Solid siano personaggi a tutto tondo da apprezzare.

Un mondo, quello di Shadow Moses e dei suoi personaggi, che un fan ha deciso di ricostruire anche con un bellissimo diorama che rende giustizia al titolo di Hideo Kojima.

Con un trucco preso in prestito, per modo di dire, da Psycho Mantis, qualcuno ha scoperto di recente come poter controllare le guardie di una fase del gioco.

E chissà quando arriverà un remake, per vedere questi boss con una nuova luce? Nell’attesa, c’è chi se lo fa da solo.