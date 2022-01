Metal Gear Solid 2 in Unreal Engine 5 è davvero stupendo

Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty è uno dei capitoli più importanti del franchise Konami creato da Hideo Kojima, tanto che ora qualcuno ha deciso di ricrearlo in salsa next-gen.

L’avventura di Solid e Raiden è infatti ricordata dagli appassionati di Metal Gear Solid come una delle più interessanti e “strane”, specie dal punto di vista della trama e dei personaggi.

E se i fan da tempo immaginano un remake di Metal Gear Solid 2, ora Sons of Liberty ha deciso di abbracciare la potenza del motore grafico Unreal Engine 5.

Come riportato dai colleghi di GamesRadar+, l’ormai noto ex Crytek Erasmus Brosdau ha ricreato la suggestiva intro di MGS2 con l’UE5, dando nuovo lustro al classico Konami.

Nel breve video che trovate nel tweet sottostante, Brosdau rivela che sta lavorando per ricreare la cinematica introduttiva di Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty in tempo reale, interamente in Unreal Engine 5.

La clip ci offre uno sguardo dell’incredibile risultato ottenuto, realmente sorprendente, facendoci sognare un eventuale remake realizzato proprio con questo comparto tecnico.

A febbraio 2020 Brosdau ci aveva del resto già mostrato Solid Snake che camminava sul George Washington Bridge, sotto la pioggia, in attesa del tanker Discovery sul quale lanciarsi.

Nel video in questione il digital artist spiegava che le animazioni «aggiungono tantissima vita» al contesto generale, sebbene ora con il risultato ottenuto dall’utilizzo dell’UE5 i passi avanti sembrano essere ancora più imponenti e significativi (il precedente lavoro era infatti nato con l’UE4).

Parlando sempre di remake dei nostri (e vostri) sogni, avete visto la versione tridimensionale del classico Metal Gear del 1987?

Infine, alcuni mesi fa il buon Hideo Kojima in persona ha spiegato la sua vera fonte di ispirazione per Metal Gear Solid 2.