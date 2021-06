Mass Effect, uno spin-off in prima persona è stato cancellato

Mark Darrah, l’ex produttore esecutivo di Bioware, ha recentemente confermato che la software house stava pensando a realizzare uno spin-off in prima persona di Mass Effect, ma che l’idea venne successivamente scartata.

L’ambizioso titolo, previsto su Nintendo DS e che dunque non ha coinvolto in alcun modo la produzione di Mass Effect Legendary Edition, si sarebbe chiamato Mass Effect Corsair ed avrebbe fornito una prospettiva unica in prima persona.

Non è l’unico progetto legato al franchise del Comandante Shepard che è stato cancellato: era stato inizialmente previsto anche un film, salvo poi essere scartato in quanto la serie si sposerebbe meglio con una serie televisiva.

Il primo capitolo, nonostante sia uscito quattordici anni fa, aveva delle quest nascoste che non sono mai state trovate: i fan sono riusciti a scovarle solo grazie all’arrivo della Legendary Edition.

Mass Effect Corsair sarebbe stato uno spin-off in prima persona su Nintendo DS.

Mark Darrah è stato intervistato dallo YouTuber MinnMax (via GameSpot), nella quale il produttore ha svelato come BioWare stesse pensando a portare la saga di Mass Effect su Nintendo DS in un modo decisamente originale.

Non avremmo controllato il Comandante Shepard, protagonista della trilogia di Mass Effect, ma un nuovo personaggio indipendente: non avrebbe fatto parte degli Spettri ed è stato paragonato ad Han Solo di Star Wars.

Mass Effect Corsair doveva essere un gioco in prima persona in cui avremmo avuto la possibilità di esplorare una parte della galassia simile al Wild West, ammettendo che gli sviluppatori erano stati ispirati dalla saga di George Lucas e dal classico gioco su PC Star Control.

Lo sviluppo però non sarebbe mai riuscito ad andare oltre le fasi iniziali del progetto:

«In pratica, tutto ciò che avevamo [di Mass Effect Corsair] era l’inizio dei controlli di volo, ma non avevamo ancora messo insieme il resto del gioco. Stavamo cercando di capire come avrebbe funzionato dalla prospettiva dell’IP».

BioWare ha stabilito che il progetto era troppo diverso dai canoni stabiliti di Mass Effect, anche se il team sembrava essere convinto che col giusto entusiasmo sarebbero riusciti a realizzarlo.

La decisione finale è stata però quella di cancellare il titolo per motivi di natura economica: per fare in modo che fosse stato possibile produrre questo gioco su Nintendo DS, BioWare avrebbe avuto bisogno delle cartucce più costose.

I margini di guadagno sarebbero stati troppo bassi per giustificare il progetto, dato che EA aveva previsto che Mass Effect Corsair sarebbe riuscito a vendere solo 50.000 copie: da qui la decisione, secondo quanto dichiarato da Mark Darrah, di tagliare la spina al progetto.

Mark Darrah ha annunciato l’addio da BioWare alla fine dello scorso anno: si pensava che questo avrebbe portato ad un rallentamento per la produzione di Dragon Age 4 e del nuovo titolo di Mass Effect.

Il rischio sarebbe però stato scongiurato, stando ad una scoperta fatta sul PlayStation Store: sono infatti stati trovati dei file alpha legati a Dragon Age 4, il che anticiperebbe un possibile annuncio in arrivo, magari con una demo.

In occasione dell’uscita di Mass Effect Legendary Edition, uno degli autori del terzo capitolo ha svelato un easter egg che non è mai stato trovato in nove anni.