Mass Effect, spuntano delle quest “nascoste” da quattordici anni

Mass Effect Legendary Edition è arrivato da poco, per la gioia di tutti i videogiocatori, vecchi e nuovi, che adesso hanno la possibilità di rivivere le avventure del comandante Shepard grazie a questa nuova versione.

La trilogia di Bioware ha saputo conquistare una nutrita schiera di appassionati, delusi in seguito dalla parentesi Andromeda, responsabile di non aver reso pienamente giustizia al franchise.

In occasione del lancio di questa edizione “leggendaria”, sono stati in molti a rimettere mano ai tre capitoli dell’avventura, ma non tutti hanno notato un easter egg portato alla luce da uno degli autori.

Gli sviluppatori hanno colto l’opportunità di limare alcuni difetti presenti nelle versioni originali dei giochi, tra cui uno relativo al volto di un personaggio molto amato, inizialmente rappresentato con una semplice foto stock.

La community di modder ha avuto modo di scatenarsi in seguito alla nuova pubblicazione, rilasciando mod di ogni genere, da quelle che consentono di avere alcune romance aggiuntive ad altre relative ad armi e oggetti.

Cercando nuovi contenuti, degli utenti particolarmente zelanti hanno scovato informazioni riguardanti alcune “Global Quest” che sarebbero state letteralmente tagliate dall’originale Mass Effect (via GameRant).

Rintracciare e inserire degli elementi “nascosti” non è una novità per chi si occupa di mod, e già in passato sono stati inclusi file audio in grado di ampliare alcune importanti conversazioni.

La notizia arriva proprio da questo tipo di dati, difficilmente recuperabili nella versione originale di Mass Effect rispetto al nuovo Mass Effect Legendary Edition.

Nuovi audio hanno infatti portato alla luce le “Global Quest” citate in precedenza, una serie di missioni che avrebbero consentito al protagonista di muoversi nell’universo per risolvere problemi di larga scala.

Uno dei ritrovamenti più interessanti è costituito da un file della durata di 2 minuti riguardante un conflitto religioso tra gli Hanar e i Lystheni, una setta di Salarian.

Questo dettaglio lascia intendere che un gran numero di contenuti dall’ampio respiro narrativo siano stati rimossi dal primo capitolo, con la possibilità di fare il loro ritorno grazie all’imponente contributo dei modder in questa nuova versione.

Per quanto riguarda le performance del gioco, Xbox ha “battuto” PS5 in materia di caricamenti e frame rate, con prestazioni di 120fps assenti sull’ammiraglia Sony.

In occasione del lancio della Legendary Edition, vi abbiamo parlato della petizione che portò al cambiamento del finale di Mass Effect 3 in uno speciale che ripercorre la storia del franchise.

Se siete in possesso di un abbonamento a Xbox Game Pass, sarete felici di sapere che EA sta tenendo in considerazione la possibilità di rendere disponibile la trilogia a tutti gli utenti iscritti al servizio.