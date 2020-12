BioWare perde due figure di spicco: Dragon Age 4 e Mass Effect a rischio?

EA ha annunciato che Casey Hudson, direttore generale di BioWare, e Mark Darrah, produttore esecutivo del prossimo capitolo della saga di Dragon Age, lasceranno la compagnia.

Samantha Ryan continuerà a supervisionare lo studio, mentre Christian Dailey – entrato a far parte di BioWare dopo aver lasciato Blizzard – sarà ora alla guida del nuovo Dragon Age come produttore esecutivo, con Matthew Goldman che rimarrà nelle vesti di direttore creativo del progetto.

Tutti i progetti attualmente in corso, tra cui Anthem Next, il nuovo Dragon Age 4 e Mass Effect: The Legendary Edition, proseguiranno fortunatamente la lavorazione nonostante i cambiamenti in corsa all’interno del team di sviluppo.

La remastered della trilogia originale di Mass Effect continuerà invece ad essere guidata da Mike Gamble, visto e considerato che il su team è “al lavoro sul futuro del franchise”.

Laura Miele, Chief Studios Officer di EA, ha commentato l’abbandono di Hudson e Darrah:

Saranno sempre una parte importante della storia dello studio, apprezziamo i loro numerosi contributi e non vediamo l’ora di vedere cosa faranno in futuro.

«Non è una decisione facile da prendere e grandi cambiamenti come questo arrivano sempre con un certo grado di tristezza. Mi mancherà la possibilità di lavorare ogni giorno con i nostri sviluppatori sui progetti più grandi ed entusiasmanti che io possa immaginare. Ma penso che questo sia un buon momento per un cambiamento, sia per me che per BioWare», ha specificato Hudson in un post social, spiegando la sua partenza.

Anche Darrah ha scritto due righe per commentare la decisione di andarsene dalla compagnia: «Questa è stata una decisione molto difficile per me. Il team degli incredibili sviluppatori di Dragon Age ha reso la mia vita più piena e sicuramente molto migliore. Mi hanno insegnato tanto. Ma la forza del team è anche ciò che lo rende possibile. So che Dragon Age non solo sopravviverà senza di me, bensì prospererà.»

Mass Effect: Legendary Edition è atteso per la primavera 2021 su PC, PS4 e Xbox One, sebbene ci saranno migliorie pensate per la retrocompatibilità garantita con Xbox Series X|S e PlayStation 5.

Dragon Age 4, invece, è attualmente in lavorazione ma non dispone ancora di una data di rilascio ufficiale (il gioco non arriverà prima del mese di aprile 2022).