Mass Effect, che fine ha fatto il film? “La TV è il posto giusto”

L’impianto narrativo è una delle colonne portanti della trilogia di Mass Effect, dotata di un respiro cinematografico riscontrabile tanto nella storia quanto nell’aspetto estetico.

I tre titoli sono reduci da una Legendary Edition che ha avuto il merito di ricondurli sul mercato videoludico, ma molti fan sono ancora in attesa di una trasposizione cinematografica del franchise di Bioware.

A distanza di anni, l’avventura del comandante Shepard non smette di sorprendere, e qualcuno è riuscito addirittura a “rintracciare” una serie di quest rimaste nell’ombra fin dal lancio.

Un evento analogo riguarda l’ultimo episodio della trilogia, arricchito da un easter egg sfuggito anche ai videogiocatori più fedeli e infine svelato da uno degli autori.

Adesso arrivano ulteriori precisazioni sul film che Mass Effect avrebbe potuto essere già parecchio tempo fa (e parliamo di almeno 10 anni).

I lavori iniziarono prima della conclusione della trilogia videoludica, e andarono incontro a una serie di problemi legati alla sceneggiatura che finirono per minarne lo sviluppo.

A tornare sul fatto è Mac Walters, project director di Mass Effect Legendary Edition, il quale ha parlato delle difficoltà riscontrate nel trasporre gli eventi del gioco in ambito cinematografico (via IGN.com).

«Sembrava come se stessimo continuamente combattendo con l’IP», ha dichiarato Walters, «chiedendoci che tipo di storia avremmo potuto raccontare in 90 o 120 minuti».

Il director ha inoltre precisato che un cambio ai vertici di Legendary Pictures (che acquisì i diritti di produzione nel 2010) portò alla totale stasi del progetto.

Warner Bros. avrebbe dovuto occuparsi della distribuzione, ma «in seguito a questi eventi il progetto non venne mai più ripreso».

Walters non ha escluso che qualcosa potrebbe cambiare in futuro, ed è convinto che la TV sia «il posto giusto per raccontare una storia come quella di Mass Effect. È come se ogni missione fosse un episodio, inserito in una struttura generale attraverso la quale portare avanti la storia».

«Una narrazione a lungo termine è un’ottimo modo per rendere giustizia a un franchise del genere», ha concluso il project director di Mass Effect Legendary Edition.

