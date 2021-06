Mass Effect 3, autore svela easter egg: “in nove anni non lo avete mai notato”

Capita che gli sviluppatori nascondano all’interno dei loro videogiochi degli easter egg così ben celati che, semplicemente, nessuno se ne accorge. Mai. O, almeno, non fino a quando non sono loro stessi a evidenziarli, qualche era geologica dopo l’uscita dei titoli a cui hanno lavorato.

È capitato, ad esempio, ai fan di Uncharted e The Last of Us, con uno degli sviluppatori che svelò di aver inserito un curioso dettaglio appositamente, sebbene nessuno se ne fosse mai accorto fino a quando non fu lui stesso a farlo notare; è capitato di nuovo con nientemeno che Mass Effect 3, la storica chiusura della trilogia del comandante Shepard, che di recente ha vissuto una nuova giovinezza con il lancio della Mass Effect Legendary Edition.

Mass Effect 3 è incluso nella Legendary Edition

Questo cofanetto, di cui trovate la video recensione su SpazioGames, permette di rivivere l’intera trilogia con grafica rivisitata e con alcune migliorie alla quality of life che vi consentono di vivere l’avventura della Normandy nel modo migliore possibile ai giorni nostri.

Ebbene, apprendiamo direttamente da Richard Boisvert, che lo ha reso noto con un post su Reddit rilanciato da Kotaku, che durante una delle scorribande di Shepard era stato celato un piccolo segreto che omaggiava le vere esplorazioni spaziali degli esseri umani, con un simpatico ospite che salutava il comandante.

All’interno di Mass Effect 3, durante la missione ambientata su Marte, c’è una sequenza in cui potete seguire un dato percorso tra dei pannelli solari, come spiegato dallo sviluppatore. Facendolo, avete la possibilità di incontrare un rover identico a quelli che abbiamo inviato su Marte per esplorare il pianeta rosso.

Quest’ultimo verrà incontro al comandante Shepard, si fermerà e annuirà in segno di approvazione.

Non ci è dato sapere quale dei diversi rover sia nello specifico, ma visto che il gioco uscì a marzo 2012 è possibile che si tratti di Opportunity, che era attivo nel momento del lancio del titolo. Di qualsiasi rover si tratti, è curioso che questo piccolo amico di Shepard sia rimasto nascosto all’interno del gioco per tutto questo tempo.

«Dieci anni fa ho infilato un easter egg nella missione di Mass Effect 3 ambientata su Marte» ha raccontato lo sviluppatore, «e a quanto ne so nessuno ci si è mai imbattuto».

Ora sapete che, quando vi ritroverete a scorrazzare per Marte, potreste fare anche un incontro inaspettato: non deludete ulteriormente Boisvert e provate a incrociare il cammino del rover, il suo gesto di approvazione potrebbe valerne la pena.

Mass Effect Legendary Edition è disponibile su PC, PS4 e Xbox One. Ora che sono stati fissati i punti della trilogia originale del franchise di BioWare, i fan sono in attesa di scoprire novità sul nuovo e inedito episodio di Mass Effect: la nostra Giulia Francolino ha messo insieme tutte le informazioni fino a ora note sul videogioco, analizzando dettagliatamente il primo teaser in tutti i dettagli per scoprire se e come avremo collegamenti sia al mondo di Shepard che all’universo che si intendeva esplorare con Mass Effect Andromeda.