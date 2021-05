Mass Effect Legendary Edition modifica il volto di un amato personaggio

Mass Effect Legendary Edition ha effettuato tanti piccoli cambiamenti nel tentativo di rinnovare l’esperienza di gioco, sistemando alcuni dei difetti principali e migliorando tutto ciò che era possibile senza rovinare l’esperienza.

Nella trilogia remaster di Mass Effect abbiamo anche avuto modo di osservare anche alcune modifiche a livello estetico, grazie a modelli dei personaggi rinnovati e tante nuove piccole feature: una delle modifiche non annunciate ha riguardato anche il volto «nascosto» di uno dei compagni più amati del franchise.

A livello di gameplay, come abbiamo avuto modo di ricordarvi in un nostro speciale sull’argomento, i cambiamenti maggiori sono avvenuti all’interno del primo capitolo, in particolare sui controlli durante il combattimento e per il Mako.

Le prestazioni si sono dimostrate invece superiori su Xbox Series X, l’unica console next-gen che riesce a farlo girare a 120fps.

Se Mass Effect 3 sembrava esser rimasto praticamente intoccato, oggi Eurogamer.net riporta invece la segnalazione di un fan su Reddit, che dopo aver deciso di avviare una romance con Tali ha scoperto una novità rispetto alla trilogia originale.

I fan più attenti infatti ricorderanno come nel terzo capitolo originale, solamente se avrete una romance attiva con lei, Tali’Zorah vi consegnerà infatti una foto del suo volto senza casco.

Si è trattato dell’unica volta che i giocatori hanno potuto vedere un Quarian senza casco: nel titolo originale venne però riutilizzata una foto stock di una modella, modificandola leggermente al computer per darle un aspetto diverso.

All’epoca venne considerata da molti fan una gestione pigra di una delle opzioni romantiche più apprezzate della trilogia: evidentemente BioWare deve essersi trovata d’accordo, dato che a sorpresa ha deciso di realizzare una nuova immagine, questa volta utilizzando il modello in-game come base.

Potete osservare voi stessi la differenza qui sotto: a sinistra troverete la foto originale utilizzata su Mass Effect 3, mentre a destra la nuova versione di Mass Effect Legendary Edition, come segnalato dall’utente Reddit Maxgoods.

Nel caso invece vogliate vedere voi stessi la scena in cui il Comandante Shepard osserva la sua foto, l’utente ha anche realizzato un video dell’accaduto, pubblicandolo su YouTube:

A confermare che questo cambiamento è reale ci ha pensato anche un noto modder della community, Orikon, confermando al 100% che non si tratta di un fake e di una scelta volutamente introdotta dagli sviluppatori:

NEW: Tali's cabin photo has been changed in the Legendary Edition. Thank you @macwalterslives!

And nope, this isn't fake. Screenshot taken one minute ago, thanks to my assistant @N7Hadrorex @MassEffect_News #MassEffect #bioware pic.twitter.com/QMtKlRa7XA

— Orikon (@masseffect_peom) May 14, 2021