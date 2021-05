Xbox Game Pass, Mass Effect Legendary Edition in arrivo? EA apre

Vista la stretta collaborazione attualmente in atto tra Xbox Game Pass ed EA, molti utenti si sono chiesti se in un futuro non troppo lontano potremmo vedere arrivare Mass Effect Legendary Edition sul popolare catalogo di Microsoft.

La trilogia del Comandante Shepard è infatti già disponibile nell’abbonamento di Xbox, seppur solamente con i giochi originali ed in versione «base», senza alcun contenuto aggiuntivo.

L’ipotesi non sembrava infatti così remota, a giudicare dal legame forte che lega attualmente le due compagnie, dimostrato ancora una volta con l’introduzione di un nuovo gioco sportivo in arrivo fin dal day one.

Lo stesso Mass Effect Legendary Edition riesce a girare particolarmente bene su Xbox Series X, essendo l’unica console in grado di consentire una fluidità fino a 120fps, rendendo dunque l’abbonamento un utile strumento per mostrare le potenzialità della piattaforma.

EA non esclude che Mass Effect Legendary Edition possa arrivare su Xbox Game Pass.

Come riportato però da IGN.com, al momento il titolo è incluso unicamente con l’abbonamento EA Play Pro, disponibile solo su PC: di conseguenza, non è stato incluso su Xbox Game Pass, dato che i giochi presenti nel catalogo fanno parte solo dell’abbonamento base.

EA però ha voluto tenere aperte le porte in vista di un possibile inserimento futuro, dichiarando di non essere affatto opposta all’idea, nonostante non ci siano attualmente piani in tal senso:

«È certamente una possibilità [che Mass Effect Legendary Edition arrivi su Xbox Game Pass], ma al momento non siamo a conoscenza di eventuali piani che vadano oltre l’accesso su EA Play Pro».

EA non ha dunque escluso che Mass Effect Legendary Edition possa arrivare nell’abbonamento di Xbox, sottolineando semplicemente che pare non esserci stato ancora alcun contatto tra le due compagnie per un possibile accordo in merito.

Considerando il grande impegno di Microsoft nel cercare di arricchire il proprio catalogo con tanti dei titoli più richiesti dagli utenti, è probabile che presto colgano il suggerimento di Electronic Arts ed inizino a pianificare un futuro inserimento: qualora ci fossero novità, vi terremo aggiornati.

Nel frattempo, gli abbonati a Game Pass potranno comunque rivivere le avventure del Comandante Shepard, ma solo così com’erano in origine.

Nella nostra recensione di Mass Effect Legendary Edition, vi abbiamo raccontato che «è un’avventura che quanti negli anni si siano chiesti cos’abbia di speciale questa serie, ma non l’abbiano mai approfondita, ora possono vivere in un formato più moderno e godibile».

In occasione del lancio del remaster della trilogia, abbiamo inoltre realizzato una guida per spiegarvi tutto quello che dovete sapere su Mass Effect Legendary Edition.

BioWare ci ha inoltre tenuto a spiegare ai propri fan perché hanno creato un remaster e non un remake della trilogia, sottolineando come volevano mantenere il più possibile il feeling originale dei giochi.