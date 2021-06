Film di Borderlands, ecco la foto che tutti i fan aspettavano

Il film di Borderlands potrebbe essere una delle pellicole tratte da un videogioco di successo più interessanti di sempre.

Complice anche il cast stellare, la pellicola promette infatti di toccare vette di inaspettata eccellenza, grazie allo stile scanzonato e fuori di testa del franchise originale.

Ora, è arrivata la notizia che i fan attendevano da tempo: il film di Borderlands ha ufficialmente concluso le riprese e i membri del progetto hanno condiviso una nuova foto di Claptrap per celebrare il traguardo.

Lo scatto, visionabile poco sotto, sancisce a la fine della produzione del film, che ora inizierà la fase di pre-produzione prima del rilascio nelle sale.

Per chi non lo sapesse, sarà l’attore Jack Black (School of Rock) a prestare la sua voce a Claptrap, il robot in grado di sprizzare sarcasmo da tutti i pori.

Il robottino parlante è infatti uno dei personaggi più celebri dell’intera saga di sparatutto/RPG di 2K, tanto da diventarne in breve tempo l’icona.

Ad affiancarlo nel film, come sappiamo, ci saranno anche Cate Blanchett (che sarà Lilith) e Kevin Hart, attore visto di recente nel sequel di Jumanji.

La sceneggiatura di Borderlands è a cura di Craig Mazin (Chernobyl, e la serie TV di The Last of Us), mentre la produzione porta la firma di Avi Arad.