Su Netflix arriva un altro film tratto da un videogioco (ed è vicinissimo)

Dynasty Warriors, l’ormai leggendario franchise di titoli musou tra i più longevi di sempre, è diventato un film live action con attori in carne e ossa.

La pellicola, legata a doppio filo alla saga di videogiochi omonima, è uscito ad aprile scorso a Hong Kong e nella Cina continentale.

Se già con il primo trailer rilasciato diverse settimane fa ci eravamo fatti un’idea sommaria di cosa ci aspetta, ora Netflix ha cercato di schiarirci maggiormente le idee.

Il catalogo streaming ha infatti confermato con un nuovo video promozionale che il film di Dynasty Warriors uscirà il prossimo 1 luglio 2021, anche in Italia.

In basso, il trailer con la data di uscita ufficiale del film (della durata di due minuti circa):

Il film di Dynasty Warriors vede Louis Koo nei panni di Lu Bu, Tony Yo-ning Yang in quelli di Liu Bei, Justin Cheung nel ruolo di Zhang Fei, e Coulee Nazha interpreterà infine Diao Chan.

La sinossi ufficiale apparsa sul sito ufficiale recita:

Signori della guerra, combattenti e uomini di stato prendono parte a una battaglia per la supremazia in questo racconto fantasy basato sui videogiochi di successo e su ‘Romance of the Three Kingdoms’.