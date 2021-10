Marvel’s Spider-Man 2 introdurrà un amato personaggio? C’è l’indizio

Marvel’s Spider-Man 2 è sicuramente uno dei videogiochi più chiacchierati delle ultime settimane: il reveal avvenuto durante l’ultimo PlayStation Showcase è stato infatti un trionfo che ha conquistato fin da subito la community.

Il teaser del sequel di Marvel’s Spider-Man ha infatti anticipato il ritorno di Venom, uno degli avversari più popolari dell’Uomo Ragno: nelle ultime ore i fan hanno però iniziato a discutere sulla possibile introduzione di un’altra storica eroina.

Ricordiamo che il trailer di Spider-Man 2 è stato il più visto di tutto il PlayStation Showcase, arrivando a battere perfino God of War Ragnarok.

L’atteso sequel uscirà in esclusiva su PS5, così come Marvel’s Wolverine: entrambi i titoli non riceveranno dunque una versione cross-gen a differenza di altre IP PlayStation.

Uno dei personaggi che non è stato ancora presentato all’interno di questo nuovo universo videoludico, e che inevitabilmente è entrato al centro del dibattito delle ultime ore, è Gwen Stacy, una delle protagoniste femminili più amate dello Spider-Verse.

Insomniac già in precedenza aveva lasciato intendere che una sua introduzione non era affatto da escludere, sottolineando come il suo destino non dovrebbe essere affatto scontato:

Who said Gwen Stacy is dead in our universe? — Insomniac Games (@insomniacgames) August 3, 2018

«Chi ha detto che Gwen Stacy è morta nel nostro universo?»

La community ha voluto ripescare questa affermazione degli sviluppatori, arrivata nel 2018, sottolineando che potrebbe essere una conferma su come all’interno del sequel di Marvel’s Spider-Man potrebbe essere introdotta anche questa amata eroina (via Game Rant).

I fan sono però divisi tra chi vorrebbe vederla come un nuovo interesse romantico per Miles Morales (che però starebbe già sviluppando una relazione con Hailey Cooper) e tra chi invece pensa che potrebbe apparire già come Spider-Gwen, la sua versione da supereroina del multiverso.

Quello che appare certo è che Insomniac e Sony vogliano continuare a puntare sull’espansione dello Spider-Verse: tenendo in considerazione queste dichiarazioni, l’arrivo di Gwen Stacy renderebbe certamente felici i fan e sarebbe sicuramente una mossa sensata per i prossimi capitoli della saga.

Naturalmente, al momento Insomniac non ha commentato ulteriormente la vicenda che al momento deve essere considerata come speculazione dei fan, nonostante quelle dichiarazioni lascino intendere che Gwen Stacy avrà con ogni probabilità un ruolo importante da giocare nel franchise.

Non è l’unica richiesta che i fan hanno voluto fare agli sviluppatori: recentemente hanno infatti chiesto di introdurre una meccanica della serie Batman Arkham.

In ogni caso, Insomniac ha già affermato che la storia prenderà spunto da Star Wars e che sarà più «oscura» rispetto al precedente capitolo della saga.

Il reveal trailer è apparso ancora più impressionante dopo le dichiarazioni del team di sviluppo, che ha confermato come il filmato non è stato realizzato in CGI.