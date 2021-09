Spider-Man 2 batte God of War Ragnarok al PlayStation Showcase

Il PlayStation Showcase ha scosso gli animi un po’ assopiti dei fan PlayStation, che aspettavano da tempo qualche informazione sui giochi in uscita. Tra questi anche Marvel’s Spider-Man 2 e God of War Ragnarok, che finalmente abbiamo visto.

Sono stati questi, infatti, i titoli più amati dalla community, quelli su cui si sta discutendo di più e che hanno generato le reazioni più focose. Non che fosse difficile immaginarlo, dopo il successo di Marvel’s Spider-Man.

Insomniac Games ha svelato l’esistenza del seguito diretto delle avventure di Peter Parker viste su PlayStation 4, con un breve trailer e una generica data di uscita.

L’altro grande trailer, invece, è stato il primo sguardo al gameplay e alla storia di God of War Ragnarok, altrettanto atteso seguito di un caposaldo della lineup della vecchia generazione.

Ma, bando alle ciance, quale dei due giochi è stato preferito dalla community PlayStation? Chi ha vinto il PlayStation Showcase?

Un po’ a sorpresa, va detto, ad uscirne sconfitto è il seguito di God of War in quanto a visualizzazioni.

Il calcolo dei colleghi di Pushsquare parla chiaro, e a spuntarla è proprio Insomniac Games e il suo reveal.

Catalogando tutti i trailer pubblicati sul canale YouTube ufficiale PlayStation, ecco la classifica dei dieci più visti dalla community dalla pubblicazione ad ora:

Marvel’s Spider-Man 2 – 4.4 milioni God of War: Ragnarok – 2.4 milioni Star Wars: Knights of the Old Republic Remake – 1.5 milioni Marvel’s Wolverine – 1.3 milioni Grand Theft Auto V – 662mila Gran Turismo 7 – 589mila Uncharted: Legacy of Thieves Collection – 506mila Forspoken – 457mila Project EVE – 412mila Marvel’s Guardians of the Galaxy – 334mila

Un distacco abbastanza netto quello di Spider-Man 2, che supera Kratos ed Atreus di ben due milioni di visualizzazioni. Fanalino di coda per Marvel’s Guardian of the Galaxy, battuto addirittura da Project EVE.

Quello di Insomniac non è stato l’unico annuncio di ieri, perché a sorpresa ha svelato un teaser di un titolo con protagonista un altro amatissimo antieroe Marvel.

Con l’evento di ieri, Sony sembra aver imparato finalmente una lezione, ma che a pagare saranno i videogiocatori: ve ne abbiamo parlato stamattina.

Se vi siete persi invece gli annunci del PlayStation Showcase di ieri sera, qui trovate il nostro recap con tutti i trailer dell’evento Sony.