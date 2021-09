Spider-Man 2 e Wolverine su PlayStation 4? Insomniac fa chiarezza

Dal PlayStation Showcase di ieri sera sono emersi molti annunci di giochi in uscita su PlayStation 5, ed Insomniac Games ha fatto il doppio colpo con Marvel’s Spider-Man 2 e Marvel’s Wolverine.

I due titoli arrivano abbastanza a sorpresa, soprattutto il secondo, e dal background degli autori di Marvel’s Spider-Man Miles Morales possiamo aspettarci prodotti molto fedeli al materiale originale.

Marvel’s Spider-Man 2 arriverà nel 2023, ed oltre alla coppia di arrampicamuri della Casa delle Idee ci sarà anche un iconico cattivo ad affrontarli.

Quello sul mutante canadese è invece solo un teaser, giunto però completamente a sorpresa, e di cui non sappiamo la data di uscita.

Viste le polemiche riguardanti i molti giochi cross-gen che Sony sta portando anche su PlayStation 4 tra quelli destinati a PlayStation 5, a molti è sorto il dubbio che anche i due nuovi annunciati possano diventarlo.

A questo proposito Insomniac Games è intervenuta per chiarire la faccenda, come riportato da Pushsquare, e rassicurare tutti i fan PlayStation.

In un tweet dal profilo ufficiale, il team di sviluppo è stato estremamente chiaro:

«Siamo lieti di annunciare che Marvel’s Spider-Man 2 e Marvel’s Wolverine arriveranno in esclusiva su PlayStation 5. Rimanete aggiornati per altre informazioni!»

Insomma, non ci sono dubbi: i due titoli non saranno cross-gen. Una dichiarazione doverosa in un momento in cui, come non mai, le informazioni non sono sempre chiarissime.

Diversamente da quanto successo con Horizon Forbidden West, sequel di Zero Dawn, i due prodotti Insomniac non arriveranno su PlayStation 4.

Proprio l’annuncio dei nuovi titoli Insomniac è stato tra i più amati dalla community PlayStation, scalzando di gran lunga gli altri.

Una situazione che sembra finalmente lasciare indietro tutte le incomprensioni che, invece, hanno coinvolto il prossimo titolo di Guerrilla su PlayStation 5.

Il PlayStation Showcase è stato pieno di annunci interessanti, che ci hanno mostrato come Sony abbia finalmente imparato una lezione a discapito dei giocatori, però.