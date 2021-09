DualSense, designer lo realizza a tema Spider-Man: il risultato è strepitoso

L’annuncio di Marvel’s Spider-Man 2 in esclusiva PS5 ha ispirato la creazione di uno splendido DualSense a tema Spider-Man e Venom.

Il controller di PS5 non è nuovo ad iniziative del genere per mano dei fan, alcune davvero degne di nota e in grado di restituire pienamente l’essenza di ciò che le ha ispirate.

È il caso dell’omaggio a DualShock, il quale ci ha restituito un DualSense completamente fedele, anche a livello cromatico, all’iconica periferica lanciata nel 1997.

Ma le reinterpretazioni digitali lasciano spazio anche ad alcune skin vere e proprie come quella targata AS Roma, grazie alla quale i tifosi potranno avere sempre a portata di mano i colori della loro squadra del cuore.

Per la creazione mostrata ieri è necessario ringraziare il designer POPE, che tramite il suo profilo Twitter POPeART_ ha mostrato uno splendido DualSense in versione Spidey e Venom.

POPE non è nuovo ad esperimenti del genere e ultimamente ha pubblicato numerose fan art del controller di Sony dedicate a titoli quali Gran Turismo, God of War e Cyberpunk 2077.

Per quanto riguarda la versione di oggi, potete apprezzarla direttamente nel post sottostante, stando attenti a ricordarvi che si tratta di un prodotto non acquistabile (purtroppo):

Era inevitabile che alcuni giocatori commentassero l’opera di POPE citando direttamente PlayStation e Insomniac Games e allegando il messaggio «fatelo davvero».

Lo splendido progetto riporta il logo del ragno al centro del touchpad e divide la superficie del controller in due parti, una dedicata all’arrampicamuri e l’altra a Venom, come suggeriscono i colori.

Anche i tasti mostrano una nuova colorazione, rigorosamente rossa e nera, mentre i grilletti adattivi e gli analogici sono rimasti invariati rispetto alla tonalità originale.

La rielaborazione di POPE è ben diversa da quella mostrata da McDonald’s. Il controller immaginato dalla celebre catena di fast food è stato infatti bloccato da Sony per ovvi motivi.

DualSense ha indubbiamente colpito nel segno grazie alle feature che può vantare, e una delle “vittime” del suo fascino è Phil Spencer, boss di Xbox, il quale ha speso parole di lode per la periferica.

Marvel’s Spider-Man 2 è stato svelato nel corso del PlayStation Showcase 2021 insieme a molti altri titoli: se temete di esservi persi qualcosa, potete recuperare tutti gli annunci e i trailer grazie al nostro esaustivo recap.